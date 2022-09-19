參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

▲英國女王伊莉莎白二世的國葬典禮在西敏寺內舉行，全球領袖齊聚。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世的國葬將於今（19）日舉行，全球500名元首和領袖都會出席，但據傳多國元首不滿只能共乘巴士前往西敏寺，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）更是因此拒絕出席，改派外交部長代表。

《華盛頓郵報》報導，面對將近200國家及地區的領袖到來，女王國葬儼然成為巨大外交挑戰。英國政府強烈建議，各國領袖應搭乘商業航班，把專車停放在西倫敦後，與他國元首共乘官方巴士前往西敏寺。此外，許多來賓都已經高齡8、90歲，如何讓他們快速且舒適地就座，也需要周詳計畫與安排。

▲英國女王國葬期間，當局啟動最高維安層級。圖為女王靈柩行經愛丁堡皇家大道。（圖／路透）



不過，美國總統拜登、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）等人卻獲准乘坐自己的官方車輛，引發部分國家元首不滿，甚至掀起外交反彈。

《政客》報導，至少5國外交官希望自家元首也能獲得例外許可，還有一些領袖認為共乘巴士是一種「汙辱」。此外，多國貴賓依然乘坐私人飛機抵達，並且持續提出特殊需求，例如要求帶上私人醫師或助理，或者個人休息室。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

一名筋疲力竭的英國政府官員透露，「他們全都希望坐自己的車」，英國希望讓每個人留下好印象，「你不能一竿子打翻一船人地說『不行』，但這些要求十之八九都會被拒絕。」他談到拜登等人的乘車例外時說，「這是根據安全考量所做的決定。與特殊關係或政治無關。」

幾乎所有與英國建立外交關係的國家及地區都受邀出席，全程活動包括18日晚間在白金漢宮舉辦的招待晚宴，國葬及儀式後的另一場招待會。俄羅斯、白俄羅斯及緬甸因為侵犯人權及烏克蘭戰爭未受邀請，伊朗、北韓及尼加拉瓜等國雖有受邀，卻由大使代表出席。