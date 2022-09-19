哈利當不上攝政王！　英王查爾斯被爆將「整理門戶」剔除這3人資格

▲英國國王查爾斯三世傳將藉由修法取消哈利王子的攝政資格。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）據傳正在「整理王室門戶」，外媒報導，查爾斯打算推動修改1937年頒布的《攝政法令》（Regency Act 1937），取消胞弟安德魯王子和兒子哈利王子等3人暫代國王行使職責的資格，而且已經準備好採取相關修法措施。

根據英國《每日電訊報》報導，查爾斯正在考慮推動修法，以阻止讓已卸下王室職務的哈利和安德魯王子擔任國務顧問（Counsellor of State）。根據《1937攝政法令》規定，英國君主的配偶以及順位排在前4位的21歲以上繼承人，會被任命為國務顧問，得以在國王因病喪失行為能力或不在國境內時，暫代國王處理公務。

▲英國哈利王子與妻子梅根脫離王室，近年移居美國加州。（圖／路透）

現今英國王室中有資格攝政者為，卡蜜拉王后、威廉王子、哈利王子、安德魯王子和安德魯長女碧翠絲公主。據信，查爾斯已經意識到讓「不在職」的王室成員擔任攝政王，可能會出現不協調的情況，因此將「盡快修改法令」除去哈利、安德魯和碧翠絲的攝政資格，並可能由安妮公主、愛德華王子來遞補資格。

▲醜聞纏身的安德魯王子（Prince Andrew）重回大眾視野哀悼女王，也將出席國葬 。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，儘管國務顧問被召集諮事的情況很少見，但確實有過先例。由於任何修法都必須經由英國議會表決通過，據了解，查爾斯已經準備好採取相關措施，以便在未來更明確界定「在職與否」的王室成員地位。

此前，哈利王子與妻子梅根於2020年宣布脫離王室高級成員身分，並卸下王室職責與義務。而安德魯王子則是因為涉及性侵案重創王室形象，最終遭到收回軍階、公職與「殿下」稱號。

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