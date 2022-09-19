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拜登參加女王國葬「出動400特警」維安！　從美國空運6800kg專車

▲▼美國總統拜登與夫人吉兒飛抵英國。（圖／路透）

▲美國總統拜登與夫人吉兒飛抵英國。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬將在當地時間19日上午11時舉行，全球近500名領導人、王室成員與政要將出席。安全專家表示，女王的國葬如同「維安惡夢」，全英國的軍警都上緊發條，而美國總統拜登就自備「400名特工」保護其安全，就連搭乘的專車都是直接用軍機空運送到英國。

根據《每日星報》與《每日郵報》報導，拜登和夫人吉兒（Jill Biden）18日飛抵英國，大使館人員透露，拜登是整場國葬中「維安規格」最高的人，他能夠自行安排所有維安程序，包含「400名美國特工」陪同前往英國，將在國葬現場時進行全程監控保護。

出於安全原因，拜登搭乘的凱迪拉克加長型禮車又被稱作「野獸」，這輛重達6800公斤的防彈豪華轎車是透過美國空軍運輸機運抵英國。這輛車的維安設計一直處於保密狀態，據傳它擁有8英吋厚的外殼，還能夠從車內遙控發射催淚瓦斯。

女王的國葬將從當地時間19日上午11時（台灣時間下午6時）舉行，各國元首、領導人、王室成員和其他官員，包含成千上萬的民眾將聚集在西敏寺。這次活動的維安層級相當高，英國政府幾乎調派了國內絕大多數的軍警人力，同時在教堂周圍布下拒馬。

白金漢大學安全政策教授格萊斯（Anthony Glees）表示，這場國葬就像是場維安惡夢，所有的軍警和特工都24小時戒備，「除了倫敦和溫莎城堡周圍以外，警力將嚴重缺乏，但我相信即便是騙子也會尊重女王，我認為他們會守規矩的。」

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