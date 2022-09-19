南瑪都襲日爆首死　「連人帶車」卡淹水農田！各地招牌、屋頂被吹翻

記者王佩翊／編譯

超級颱風「南瑪都」18日從鹿兒島登陸日本，由於氣象廳曾預告，此次颱風將會是前所未有的危險颱風，因此全日本人民都嚴加戒備，首相岸田文雄更是將赴美行程延後，留在國內繼續坐鎮。目前已經出現首例死亡，宮崎縣一輛小客車受困於淹水農田中，60多歲的駕駛被救出時已OHCA，送院不治身亡。另外，各地也傳出多起失蹤、受傷消息。

▲▼颱風南瑪都登陸日本。（圖／達志影像／美聯社）



綜合日媒報導，九州地區超過30萬戶停電，至少800萬人被要求到避難。宮崎縣的延岡市、高千穗、日之影町、諸塚村等地因為主要道路發生崩塌或是土石坍方意外，導致至少100戶人家受困。氣象廳雖然在上午11時將宮崎縣的大雨特別警報下調為大雨警報，但是先前降下的大雨仍導致土壤鬆動，且出現大範圍淹水情形。

南瑪都暴風圈目前壟罩九州北部、中國地區以及四國地區，並持續朝東北方移動。氣象廳指出，目前南瑪都的中心氣壓975百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺。

部分地區在24小時內更出現400毫米以上的線性雨帶，特別是廣島縣廿日市市、大竹市、廣島市佐伯區、山口縣岩國市、周南市、下松市等地截至19日中午12時為止，24小時降雨量達到350毫米到450毫米。

各地也紛紛傳出災情，除了路樹倒塌，告示牌與屋頂被吹飛等，宮崎縣一名男子駕車受困於淹水農田，獲救時已經OHCA，送院搶救不治身亡。宮崎縣三股町還有一名40多歲的男子疑似受困於因土石坍方而倒塌的建築物中，目前仍處於失聯狀態，自衛隊與警察正在進行救援作業。

除了停水、停電外，部分地區也出現訊號異常，手機暫時無法連接的情況。另外也有推特網友在高知縣的漁港拍到岸邊出現數層樓高的巨浪，畫面十分驚人。

▲▼日本各地災情頻傳。（圖／達志影像／美聯社）

▲南瑪都路徑貫穿日本。（圖／氣象廳官網）

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