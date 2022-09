不斷更新／女王靈柩移出靈車　溫莎堡舉行家祭悼念儀式

記者詹雅婷/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬19日在西敏寺舉行,現場將約有2000名全球領袖政要、各國王室成員等人出席,舉國默哀2分鐘。國葬儀式結束後,女王靈柩運往溫莎堡,與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂。

23:10

女王的靈柩以及遊行隊伍抵達溫莎堡,靈柩已移出靈車,由於靈柩有襯鉛相當沉重,須由8人扛起,隨後舉行家祭悼念,儀式不公開。

20:30

遊行隊伍抵達威靈頓拱門,護柩者會將靈柩從國家炮車上抬起,放入靈車。靈車將離開倫敦前往溫莎,遊行隊伍敬禮並演奏國歌。查爾斯三世、王后卡蜜拉及威廉、凱特等王室成員也將乘車前往溫莎。

20:08

女王靈柩最後一次經過白金漢宮,所有工作人員在建築外列隊送別。遊行隊伍正沿憲法山(Constitution Hill)前進,很快就會到達威靈頓拱門。

19:23

女王國葬儀式已結束,稍早西敏寺與英國各地默哀2分鐘。女王靈柩已從西敏寺出發,由國王查爾斯帶領王室成員步行在女王靈柩後方,沿途經白金漢宮,接著抵達威靈頓拱門(Wellington Arch),全程約45分鐘。最終移往溫莎堡。

18:50

女王國葬儀式上,王室成員的位置就在女王靈柩前方。第一排為國王查爾斯、王后卡蜜拉、安妮公主與丈夫蒂莫西勞倫斯(Timothy Laurence)、安德魯王子、愛德華王子夫婦。威廉王儲則坐在相隔一個走道上的第一排,身旁是喬治王子。

國王身後那排,分別是哈利王子與夫人梅根、碧翠絲公主與丈夫愛德華多莫茨(Edoardo Mapelli Mozzi)、路易斯溫莎女爵(Lady Louise Windsor)與塞文子爵詹姆士(Viscount Severn)。

►女王國葬「哈利沒穿軍裝」 梅根緊跟靈柩!與丈夫坐在第2排

▼國王查爾斯、王后卡蜜拉、王儲威廉都在第一排,哈利梅根坐查爾斯後方。(圖/路透)

18:06

隨著女王國葬儀式正式開始,王室成員跟隨在女王靈柩後方一同進入西敏寺,走過西敏寺中央走道。在女王靈柩後方,先是國王查爾斯與王后卡蜜拉,接著是安德魯王子與愛德華王子。依據外媒捕捉到的畫面,凱特、梅根站在一起,身旁是喬治王子(Prince George)和夏綠蒂公主(Princess Charlotte)。

►快訊/女王「國葬典禮」開始!靈柩抵西敏寺大廳

▼ 英國王室成員進入西敏寺。(圖/路透)

17:55

女王靈柩已抵達西敏寺西側大門,國葬儀式即將開始。

17:50

女王靈柩正從西敏廳運往西敏寺途中,由國王查爾斯三世帶隊下自西敏廳出發,穿越新宮院(New Palace Yard)與國會廣場(Parliament Square)。這趟過程估計約需8分鐘。

►快訊/女王靈柩出發!抬上炮車運往西敏寺 王室家族步行護送

17:39

查爾斯搭車自白金漢宮抵達西敏宮(Palace of Westminster),在人群歡呼聲中,他坐在汽車後座向民眾致意。

女王靈柩將於19日上午10時44分(台灣時間17時44分)將從西敏廳移往西敏寺(Westminster Abbey),國葬儀式將於當地時間19日上午11時(台灣時間下午6時)舉行。

Queen Camilla and the Princess of Wales are heading to Westminster Abbey.



They are joined by Prince George and Princess Charlotte. pic.twitter.com/v0GRVZbHbl