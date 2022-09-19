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不斷更新／女王靈柩移出靈車　溫莎堡舉行家祭悼念儀式

記者詹雅婷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬19日在西敏寺舉行，現場將約有2000名全球領袖政要、各國王室成員等人出席，舉國默哀2分鐘。國葬儀式結束後，女王靈柩運往溫莎堡，與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂。

▲▼女王靈柩抵達溫莎堡，從靈車裡移出，運往教堂舉行家祭儀式。（圖／達志影像／美聯社）

23:10

女王的靈柩以及遊行隊伍抵達溫莎堡，靈柩已移出靈車，由於靈柩有襯鉛相當沉重，須由8人扛起，隨後舉行家祭悼念，儀式不公開。

20:30
遊行隊伍抵達威靈頓拱門，護柩者會將靈柩從國家炮車上抬起，放入靈車。靈車將離開倫敦前往溫莎，遊行隊伍敬禮並演奏國歌。查爾斯三世、王后卡蜜拉及威廉、凱特等王室成員也將乘車前往溫莎。

▲▼ 女王靈柩抵達威靈頓拱門。（圖／路透）

20:08
女王靈柩最後一次經過白金漢宮，所有工作人員在建築外列隊送別。遊行隊伍正沿憲法山（Constitution Hill）前進，很快就會到達威靈頓拱門。

▲▼ 白金漢宮工作人員列隊向女王致意。（圖／路透）

19:23
女王國葬儀式已結束，稍早西敏寺與英國各地默哀2分鐘。女王靈柩已從西敏寺出發，由國王查爾斯帶領王室成員步行在女王靈柩後方，沿途經白金漢宮，接著抵達威靈頓拱門（Wellington Arch），全程約45分鐘。最終移往溫莎堡。

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦最後巡禮。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦最後巡禮。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬結束，靈柩繞行倫敦市區最後巡禮。（圖／路透）

18:50
女王國葬儀式上，王室成員的位置就在女王靈柩前方。第一排為國王查爾斯、王后卡蜜拉、安妮公主與丈夫蒂莫西勞倫斯（Timothy Laurence）、安德魯王子、愛德華王子夫婦。威廉王儲則坐在相隔一個走道上的第一排，身旁是喬治王子。

國王身後那排，分別是哈利王子與夫人梅根、碧翠絲公主與丈夫愛德華多莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）、路易斯溫莎女爵（Lady Louise Windsor）與塞文子爵詹姆士（Viscount Severn）。

►女王國葬「哈利沒穿軍裝」　梅根緊跟靈柩！與丈夫坐在第2排

▼國王查爾斯、王后卡蜜拉、王儲威廉都在第一排，哈利梅根坐查爾斯後方。（圖／路透）

▲▼ 英國女王19日國葬，國王查爾斯、王后卡蜜拉、王儲威廉在第一排，哈利梅根坐查爾斯後方。（圖／路透）

▲▼ 英國女王19日國葬。（圖／路透）

18:06
隨著女王國葬儀式正式開始，王室成員跟隨在女王靈柩後方一同進入西敏寺，走過西敏寺中央走道。在女王靈柩後方，先是國王查爾斯與王后卡蜜拉，接著是安德魯王子與愛德華王子。依據外媒捕捉到的畫面，凱特、梅根站在一起，身旁是喬治王子（Prince George）和夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。

►快訊／女王「國葬典禮」開始！靈柩抵西敏寺大廳

▼ 英國王室成員進入西敏寺。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

17:55
女王靈柩已抵達西敏寺西側大門，國葬儀式即將開始。

▲▼女王靈柩進入西敏寺。（圖／路透）

17:50
女王靈柩正從西敏廳運往西敏寺途中，由國王查爾斯三世帶隊下自西敏廳出發，穿越新宮院（New Palace Yard）與國會廣場（Parliament Square）。這趟過程估計約需8分鐘。

►快訊／女王靈柩出發！抬上炮車運往西敏寺　王室家族步行護送

17:39
查爾斯搭車自白金漢宮抵達西敏宮（Palace of Westminster），在人群歡呼聲中，他坐在汽車後座向民眾致意。

女王靈柩將於19日上午10時44分（台灣時間17時44分）將從西敏廳移往西敏寺（Westminster Abbey），國葬儀式將於當地時間19日上午11時（台灣時間下午6時）舉行。

▲▼查爾斯國王座車抵達西敏廳。（圖／路透）

▲查爾斯國王座車抵達西敏廳。（圖／路透）

17:31
加拿大總理杜魯道、紐西蘭總理阿爾登稍早已抵達西敏寺。稍早，美國總統拜登夫婦、南韓總統尹錫悅夫婦、法國總統馬克宏夫婦、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人均已進入會場。

▲▼ 女王國葬／拜登夫婦進場。（圖／路透）

▲ 拜登夫婦手牽手步入西敏寺。（圖／路透）

17:19
英國前首相強生夫婦、前首相梅伊（Theresa May）稍早已到場，一同進入西敏寺。

17:08
美國總統拜登及第一夫人吉兒乘專車抵達，手牽手步入西敏寺。

17:01
目前南韓總統尹錫悅夫婦、法國總統馬克宏夫婦、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人已抵達西敏寺。

16:53
富士新聞網報導，日本德仁天皇與雅子皇后稍早自下榻飯店出發，稍後將在切爾西皇家醫院轉搭巴士，與其他國家王室成員一同前往西敏寺。女王國葬結束後，女王靈柩將在移靈隊伍陪同下遊行前往惠靈頓拱門，接著出席由外交大臣主持的招待會，接著返回飯店。

16:40
倫敦市政廳稍早表示，自西敏寺至惠靈頓拱門所有觀看女王移靈隊伍的公共區域，均已爆滿。

15:18
西敏寺大門稍早已開啟，多名賓客已進入會場。部分世界領袖正前往集合地點，其中一處就在切爾西皇家醫院（Royal Hospital Chelsea）。英國警方已針對特定區域進行封鎖管制，女王靈柩將於當地上午10時52分（約台灣下午5時52分）運抵西敏寺，國葬將於當地上午11時（台灣晚間6時）開始。

BBC指出，出席女王國葬的2000名貴賓當中，約有500人是來自世界各地的領袖，包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出，按照禮節，英國王室23名成員將會在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

▼ 身穿制服的英國士兵走進西敏寺。（圖／路透）。

▲▼ 身穿制服的英國士兵走進西敏寺。（圖／路透）

▲▼ 西敏寺（Westminster Abbey）已湧入許多賓客。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行，西敏寺目前已湧入多名賓客。（圖／路透）

13:32 瞻仰女王靈柩儀式結束
西敏廳的瞻仰女王靈柩儀式已正式結束，過去4天半的時間，有多國領袖政要與民眾來到靈柩前方致哀，有些人停下腳步、低下頭，有些人留下眼淚。就在當地清晨6時29分（台灣下午1時29分），上議院黑杖傳令官（Black Rod）朝女王靈柩一鞠躬後緩步離去，宣告瞻仰儀式結束。

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▼上議院黑杖傳令官（左）朝女王靈柩一鞠躬之後，緩步離去。（圖／路透） 

▲▼ 英國女王靈柩瞻仰儀式結束。（圖／路透）

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