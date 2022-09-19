　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／英國女王靈柩抵達西敏寺　國葬儀式開始

▲▼女王靈柩進入西敏寺。（圖／路透）

▲英國女王靈柩進入西敏寺。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬19日在西敏寺舉行，現場將約有2000名全球領袖政要、各國王室成員等人出席，舉國默哀2分鐘。國葬儀式結束後，女王靈柩運往溫莎堡，與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂。

18:06
隨著女王國葬儀式正式開始，王室成員跟隨在女王靈柩後方一同進入西敏寺，走過西敏寺中央走道。在女王靈柩後方，先是國王查爾斯與王后卡蜜拉，接著是安德魯王子與愛德華王子。依據外媒捕捉到的畫面，凱特、梅根站在一起，身旁是喬治王子（Prince George）和夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。

►快訊／女王「國葬典禮」開始！靈柩抵西敏寺大廳

▼ 英國王室成員進入西敏寺。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

17:55
女王靈柩已抵達西敏寺西側大門，國葬儀式即將開始。

17:50
女王靈柩正從西敏廳運往西敏寺途中，由國王查爾斯三世帶隊下自西敏廳出發，穿越新宮院（New Palace Yard）與國會廣場（Parliament Square）。這趟過程估計約需8分鐘。

►快訊／女王靈柩出發！抬上炮車運往西敏寺　王室家族步行護送

17:39
查爾斯搭車自白金漢宮抵達西敏宮（Palace of Westminster），在人群歡呼聲中，他坐在汽車後座向民眾致意。

女王靈柩將於19日上午10時44分（台灣時間17時44分）將從西敏廳移往西敏寺（Westminster Abbey），國葬儀式將於當地時間19日上午11時（台灣時間下午6時）舉行。

▲▼查爾斯國王座車抵達西敏廳。（圖／路透）

▲查爾斯國王座車抵達西敏廳。（圖／路透）

17:31
加拿大總理杜魯道、紐西蘭總理阿爾登稍早已抵達西敏寺。稍早，美國總統拜登夫婦、南韓總統尹錫悅夫婦、法國總統馬克宏夫婦、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人均已進入會場。

▲▼ 女王國葬／拜登夫婦進場。（圖／路透）

▲ 拜登夫婦手牽手步入西敏寺。（圖／路透）

17:19
英國前首相強生夫婦、前首相梅伊（Theresa May）稍早已到場，一同進入西敏寺。

17:08
美國總統拜登及第一夫人吉兒乘專車抵達，手牽手步入西敏寺。

17:01
目前南韓總統尹錫悅夫婦、法國總統馬克宏夫婦、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人已抵達西敏寺。

16:53
富士新聞網報導，日本德仁天皇與雅子皇后稍早自下榻飯店出發，稍後將在切爾西皇家醫院轉搭巴士，與其他國家王室成員一同前往西敏寺。女王國葬結束後，女王靈柩將在移靈隊伍陪同下遊行前往惠靈頓拱門，接著出席由外交大臣主持的招待會，接著返回飯店。

16:40
倫敦市政廳稍早表示，自西敏寺至惠靈頓拱門所有觀看女王移靈隊伍的公共區域，均已爆滿。

15:18
西敏寺大門稍早已開啟，多名賓客已進入會場。部分世界領袖正前往集合地點，其中一處就在切爾西皇家醫院（Royal Hospital Chelsea）。英國警方已針對特定區域進行封鎖管制，女王靈柩將於當地上午10時52分（約台灣下午5時52分）運抵西敏寺，國葬將於當地上午11時（台灣晚間6時）開始。

BBC指出，出席女王國葬的2000名貴賓當中，約有500人是來自世界各地的領袖，包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出，按照禮節，英國王室23名成員將會在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

▼ 身穿制服的英國士兵走進西敏寺。（圖／路透）。

▲▼ 身穿制服的英國士兵走進西敏寺。（圖／路透）

▲▼ 西敏寺（Westminster Abbey）已湧入許多賓客。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行，西敏寺目前已湧入多名賓客。（圖／路透）

13:32 瞻仰女王靈柩儀式結束
西敏廳的瞻仰女王靈柩儀式已正式結束，過去4天半的時間，有多國領袖政要與民眾來到靈柩前方致哀，有些人停下腳步、低下頭，有些人留下眼淚。就在當地清晨6時29分（台灣下午1時29分），上議院黑杖傳令官（Black Rod）朝女王靈柩一鞠躬後緩步離去，宣告瞻仰儀式結束。

►歷經109小時！瞻仰女王「逾40萬人徹夜排爆」　趕上最後一晚

▼上議院黑杖傳令官（左）朝女王靈柩一鞠躬之後，緩步離去。（圖／路透） 

▲▼ 英國女王靈柩瞻仰儀式結束。（圖／路透）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
聯電高層「狂賣700張」股價腰斬　網嚇：更慘恐在後頭
快訊／北市明起開放預約「次世代莫德納」　5家醫院先開打
快訊／加油站疑強震漏油！台東整條水溝氣爆竄火
快訊／拜登首表態會協防台灣　國台辦回應了
韓網紅遭家暴「鼻青臉腫」傷照曝！夫反咬：綠我還呼麻
快訊／女王「國葬典禮」開始！靈柩抵西敏寺大廳
明起轉涼！週末再迎雨勢「降雨熱區曝」
快訊／女王靈柩出發！抬上炮車運往西敏寺　王室家族步行護送
強震前台東天空驚現「不明光點」！他喊：飛行姿態很特別

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

送別女王！查爾斯難掩悲傷　護送靈柩「低頭拭淚」畫面曝

這總統參加女王葬禮　花13秒哀悼「2分鐘拉票」被罵爆：臉丟到國外

不斷更新／英國女王靈柩抵達西敏寺　國葬儀式開始

快訊／女王「國葬典禮」開始！靈柩抵西敏寺大廳　展開佈道儀式

快訊／女王靈柩出發！抬上炮車運往西敏寺　王室家族步行護送

日11歲女童體驗兒童卡丁車　「錯踩油門」衝出跑道　撞死2歲童

LIVE／英女王國葬！　全球領袖齊聚西敏寺

參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

被學校電梯門夾住「突然升上7樓」　女老師在師生面前腰斬身亡

德仁天皇還在英國！　父親明仁上皇今赴醫院動手術

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

送別女王！查爾斯難掩悲傷　護送靈柩「低頭拭淚」畫面曝

這總統參加女王葬禮　花13秒哀悼「2分鐘拉票」被罵爆：臉丟到國外

不斷更新／英國女王靈柩抵達西敏寺　國葬儀式開始

快訊／女王「國葬典禮」開始！靈柩抵西敏寺大廳　展開佈道儀式

快訊／女王靈柩出發！抬上炮車運往西敏寺　王室家族步行護送

日11歲女童體驗兒童卡丁車　「錯踩油門」衝出跑道　撞死2歲童

LIVE／英女王國葬！　全球領袖齊聚西敏寺

參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

被學校電梯門夾住「突然升上7樓」　女老師在師生面前腰斬身亡

德仁天皇還在英國！　父親明仁上皇今赴醫院動手術

送別女王！查爾斯難掩悲傷　護送靈柩「低頭拭淚」畫面曝

欠稅175萬10多年說沒錢　他被管收1晚就凍未條！先吐還100萬

快訊／加油站疑強震漏油！台東整條水溝氣爆竄火　消防車衝現場

果然佛系選舉！八德運動中心天花板震坍　張善政只提專業建言

資安拉警報！　蘋果iOS 16手機暗藏「微封城」

北市明起開放預約「次世代莫德納」　9／24「5家醫院」先開打！

快訊／拜登首表態會協防台　國台辦：正告民進黨以美謀獨死路一條

影帝莫子儀「學過服裝設計」大膽挑戰詹朴　春夏《西遊記》元素超狂

回家找嘸狗！　抬眼驚見柴「高處端坐」全家嚇壞...爸：養到貓？

雲林國際農業機械暨資材展閉幕　累計50萬人次、現場交易近6億

國際熱門新聞

拜登：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣

拜登宣告：新冠疫情大流行結束

連2起規模6以上強震　專家示警：非常危險

國宴沒被邀請　哈利梅根看新聞才發現

電梯突然升上7樓　受困女老師腰斬慘死

哈利獲准穿軍裝　「肩上1標誌」卻被拔

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

14歲英王室成員激似威廉　對比照曝光

英王室「最有錢的人」是威廉

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

台強震南韓網友酸「台灣沉沒」：TSMC還好嗎

哈利當不上攝政王　查爾斯傳將「整理門戶」

南瑪都登日！高知縣出現「數層樓高」驚人巨浪

王室最帥護衛「詭異僵硬」影片瘋傳

更多熱門

相關新聞

這總統花13秒哀悼女王「2分鐘拉票」被罵爆

這總統花13秒哀悼女王「2分鐘拉票」被罵爆

英國女王國葬預訂當地時間19日上午11時（台灣時間晚間6時）舉行，世界各國近500名政要、王室成員將出席。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也在18日抵達倫敦後發表演說，但他只花了13秒表達對女王的哀悼，卻有將近2分鐘都在為自己的競選拉票。消息傳回巴西立刻引發批評聲浪，稱他「丟臉丟到國外」。

即／英國女王「國葬典禮」開始

即／英國女王「國葬典禮」開始

即／女王靈柩出發！國家炮車運往西敏寺

即／女王靈柩出發！國家炮車運往西敏寺

LIVE／英女王國葬　全球領袖齊聚西敏寺

LIVE／英女王國葬　全球領袖齊聚西敏寺

參加女王國葬擠巴士　這國總統拒出席

參加女王國葬擠巴士　這國總統拒出席

關鍵字：

英國女王伊莉莎白二世國葬英國王室

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

學者預測下個強震可能在這地方

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面