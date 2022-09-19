再戰2024年？拜登一席話態度轉彎　美媒：可能不尋求連任

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登在18日播出的CBS節目「60 Minutes」表示，現階段決定是否競選美國2024年總統還太早。儘管他先前曾明確表示會參選美國2024年總統大選，但如今這席話似乎顯示出心態已不如以往堅定，美媒形容，拜登此言暗示未來可能不尋求競選連任。

“My intention, as I said to begin with, is that I would run again. But it’s just an intention. But is it a firm decision that I run again? That remains to be seen,” President Biden tells Scott Pelley on whether he will run in 2024. https://t.co/yxmSENk4KK pic.twitter.com/mcTIRtkUBi — 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022

拜登說，「聽著，就像我一開始所說，我的意向是我會再次參選，但這只是個意向，至於我是否下定決心再次參選？還有待考量。」他更提到，他是個非常尊重命運的人。

CNN分析，拜登上述所提的說法，與他先前本人與幕僚的公開言論相比出現轉變，在幕後及民主黨內部，他競選連任的確定性已經沒那麼穩固。拜登顧問推測，拜登將在感恩節與聖誕節期間與家人討論再次參選的問題，並期望他能在2023年初宣布最終決定。

新聞週刊則以「拜登暗示可能不再參選」進行報導，內文提到，如果拜登宣布不競選連任，民主黨內可能出線的人選可能是加州州長紐森（Gavin Newsom）、德州州長長艾波特（Greg Abbott）或佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。