再戰2024年？拜登一席話態度轉彎　美媒：可能不尋求連任

▲美國總統拜登。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登在18日播出的CBS節目「60 Minutes」表示,現階段決定是否競選美國2024年總統還太早。儘管他先前曾明確表示會參選美國2024年總統大選,但如今這席話似乎顯示出心態已不如以往堅定,美媒形容,拜登此言暗示未來可能不尋求競選連任。

“My intention, as I said to begin with, is that I would run again. But it’s just an intention. But is it a firm decision that I run again? That remains to be seen,” President Biden tells Scott Pelley on whether he will run in 2024. https://t.co/yxmSENk4KK pic.twitter.com/mcTIRtkUBi