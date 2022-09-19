英國王室公布最新肖像照！　女王佩戴「海藍寶石胸針」向父親致敬

▲英國女王伊莉莎白二世生前未曝光的肖像照。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）



記者張方瑀／綜合報導

英國王室18日公開了一張女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）生前從未曝光過的肖像照，照片中的女王穿著淡藍色的套裝，最顯眼的就是左肩上的海藍寶石胸針，這是她的父親喬治六世送給她的18歲生日禮物，王室評論家也點出其中意義。

根據《每日郵報》報導，英國王室18日公開了一張女王在今年5月初於溫莎城堡（Windsor Castle）拍攝的肖像照，女王在這張生前從未曝光的照片中，穿著一襲淡藍色套裝，戴著珍珠耳環和三股珍珠項鍊，最顯眼的還是左肩上的海藍寶石胸針。

女王收藏了大量珠寶，包含家族傳承或來自各國領導人的禮物，光是胸針就有超過100枚。這枚胸針是喬治六世（George VI）在1944年4月送給女王的18歲生日禮物，它們是海藍色的寶石和鑽石所製成，採用了1940年代的典型設計，結合了長棍形、橢圓形和圓形的鑽石。

The Princess of Wales wore one of the Queen's three-strand pearl necklaces as she & Prince William headed to Buckingham Palace to receive Her Majesty's coffin. The Queen had a large collection of three-strand pearl necklaces which you can read about here: https://t.co/H43VkTy2jA pic.twitter.com/UvvtpXFFeB — Kate's Closet (@katesclosetau) September 14, 2022

▲女王過世後，凱特王妃戴上同款耳環及項鍊致意。



王室評論專家指出，她出席公開活動時，身上都會戴著各種珠寶裝飾，通常都代表著特殊意義，例如接待外國貴賓時，就會戴著和該國相關的胸針，因此這次女王選擇戴上父親送的胸針，拍攝可能是最後一次的肖像照，也是別具意義。

除了胸針以外，當天女王所戴的珍珠耳環似乎和凱特王妃15日所戴的相同，當時凱特就是為了向女王致敬；而脖子上的三股珍珠項鍊和女王生前最後一次公開露面接見新首相特拉斯（Liz Truss）時，所戴的是同一條。

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