22歲女逛街沒戴頭巾　被伊朗警當街抓走「打到昏迷」腦死身亡

▲女子被警察毆打，送醫後被宣告身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

伊朗22歲女子瑪莎(Mahsa Amini)因為在街上沒有戴頭巾，遭警察毆打至昏迷，送醫治療3天後被宣告腦死亡。消息傳出後引發民眾怒火上街抗議，然而又傳出約30名抗議者被打傷，其中部分傷者傷勢嚴重。

女子瑪莎13日西部庫德斯坦省(Kurdistan)前往首都德黑蘭市探親時，因為沒有戴頭巾在街上被警察抓走，後來和其他婦女一同被帶到專門的拘留中心，慘遭警察毆打至昏迷。

瑪莎的兄弟阿米尼(Kiarash Amini)向媒體表示，當時他和妹妹2人走在街上，一輛巡邏車突然擋住去路，警察當場把妹妹抓走並強迫上車，警察告訴他，妹妹是因為沒遵守戴頭巾的規定才會被抓，帶去管訓約1小時就會把人釋放，然而他卻聽到拘留所裡面傳出可怕尖叫聲。

在現場等候的阿米尼，後來注意到有一輛救護車被叫來現場，他擔心妹妹出事急忙詢問，然而警方告訴他是一名士兵受傷，「我不相信他的話，在救護車上的人是瑪莎」，他心急跑到醫院，醫生告訴他，瑪莎因為中風或心臟病發作，大腦失去意識，3天後被宣告身亡。

當局表示，警察將人帶到拘留中心訓誡時，瑪莎突然心臟病發，否認有任何不當行為，不過此說法讓家人不能接受，強調瑪莎生前一直很健康，過往從來沒有心臟病史。事件引發當地民眾憤怒，總統萊希(Ebrahim Raisi)已於16日下令內政部長進行調查。