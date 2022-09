強颱南瑪都襲日釀43傷！　太空人拍下「清晰颱風眼」結構超扎實

▲美國太空人海因斯在推特po出南瑪都颱風的太空俯瞰圖。(圖/翻攝自推特/@Astro_FarmerBob)



記者張方瑀/綜合報導

強颱南瑪都18日從日本鹿兒島登陸,並持續朝東北方移動,美國太空人海因斯(Bob Hines)也在推特po出太空俯瞰圖,可以看到南瑪都的結構非常扎實,在緊密的雲牆之中,颱風眼清晰可見。

美國國家航空暨太空總署(NASA)太空人海因斯在推特po出一系列南瑪都颱風的俯瞰圖,可以看到扎實的雲牆和颱風眼,結構非常完整,讓他不禁表示,「真的太不可思議了,從太空中看起來這麼美的東西,居然能帶給地球恐怖的災難,願南瑪都颱風行經路線上的民眾平安。」

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6