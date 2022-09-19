強颱南瑪都襲日釀43傷！　太空人拍下「清晰颱風眼」結構超扎實

▲美國太空人海因斯在推特po出南瑪都颱風的太空俯瞰圖。（圖／翻攝自推特／@Astro_FarmerBob）



記者張方瑀／綜合報導

強颱南瑪都18日從日本鹿兒島登陸，並持續朝東北方移動，美國太空人海因斯（Bob Hines）也在推特po出太空俯瞰圖，可以看到南瑪都的結構非常扎實，在緊密的雲牆之中，颱風眼清晰可見。

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人海因斯在推特po出一系列南瑪都颱風的俯瞰圖，可以看到扎實的雲牆和颱風眼，結構非常完整，讓他不禁表示，「真的太不可思議了，從太空中看起來這麼美的東西，居然能帶給地球恐怖的災難，願南瑪都颱風行經路線上的民眾平安。」

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6 — Bob “Farmer” Hines (@Astro_FarmerBob) September 17, 2022

根據NHK報導，截至當地時間19日上午7時為止，全日本已經有43人因颱風受傷，九州有超過29萬戶停電，甚至在九州、四國地區還出現手機訊號中斷的情況；除此之外，九州新幹線、山陽新幹線和東海道新幹線也停止運行，日本航空和全日空在19日也停飛超過800個航班。

日本氣象廳指出，14號颱風南瑪都目前位置在九州佐賀縣鳥栖市，以每小時20公里的速度持續向北移動，中心氣壓為960百帕，最大風速為每秒35公尺，瞬間最大風速為每秒50公尺。宮崎縣已發布暴雨警報，另外九州北部、中國、四國地區在19日白天都會出現暴雨，近畿地區從20日上午開始也會出現大雨，必須嚴防土石流與洪水災情。

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