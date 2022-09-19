南瑪都登陸日本！高知縣出現「數層樓高」驚人巨浪　恐怖畫面曝

▲高知縣某漁港出現驚人巨浪。（圖／翻攝推特）

記者王佩翊／編譯

強颱「南瑪都」18日晚間從鹿兒島登陸日本，目前為九州地區帶來狂風暴雨，並將持續往中國地區移動。受颱風影響，九州、四國以及中國地區共有34萬戶停電，部分民眾手機收不到訊號。推特上更是瘋傳一段影片，高知縣的一處漁港不斷出現驚人巨浪，恐怖畫面也引發網友熱議。

日本九州地區率先遭到南瑪都襲擊，不斷傳出災情，新幹線、機場也紛紛關閉，同時有大範圍停電。根據氣象廳預測，南瑪都從鹿兒島登陸後將持續緩慢朝北移動，而部分地區18日也出現400毫米以上的線性雨帶。儘管南瑪都18日略有減弱，但是風力仍不容小覷。

推特網友@BLIXT_nishiyama2上傳了一段在高知縣所拍攝的影片，只見畫面中因颱風所帶起大浪不斷打上防波堤，而數公尺高的巨浪就好像怪獸一般湧起。

▲巨浪高達數層樓高，十分驚人。（圖／翻攝推特）



氣象廳指出，南瑪都可能對日本造成數十年都未曾有過的大規模災害，因此民眾應該小心警戒，隨時做好避難準備。九州、四國以及中國地區已進入暴風圈，未來將持續影響日本各地。

南瑪都19日將從九州北上，隨後轉向往東，預計20日抵達本州地區，並持續往東北方移動，日本西部到北部大範圍都將受到颱風影響。

另一方面，南瑪都從鹿兒島登陸時，中心氣壓為935百帕，是自日本1951年開始觀測以來，排名第四低的颱風，更創下29年來的新低。

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