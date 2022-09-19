查爾斯被嗆「不是國王」　保鑣1動作擋下嗆聲男！12秒畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世19日將舉行國葬，由查爾斯三世繼位。只不過就在查爾斯來到威爾斯最大城卡迪夫（Cardiff）出席活動與民眾致意時，卻被現場民眾嗆聲「這不是我的國王」（Not My King）。而查爾斯當下回了一句「喔」之後就繼續與其他民眾握手致意，身旁保鑣則是一步上前，擋在查爾斯與這名男子之間。

▲ 英國國王查爾斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

綜合路透、法新社報導，查爾斯受歡迎的程度向來不如已故女王伊莉莎白二世，部分鼓吹英國改制共和的群眾，選擇在他接下君主之位的時刻，表達對君主制的不滿。

男子站在群眾中質問查爾斯，「當我們沒錢支付暖氣費的時候，我們還不得不幫你付遊行的錢」。這句話瞬間引起查爾斯的注意，並回了一句「喔」（Oh），接著繼續向前走與其他民眾握手致意，而這名男子接著被一名保鑣擋在人群中，但他仍大聲喊，「納稅人每年幫你出1億英鎊，這不是我的國王（Not My King）。」

但這還不是結束，當查爾斯抵達卡迪夫城堡（Cardiff Castle）與他人進行會晤時，場外甚至還有一場小規模的抗議活動，還有人手舉「廢除君主制」（Abolish the Monarchy）、「公民不是臣民」（Citizen not subject）等標語。

儘管如此，依據「輿觀」上周公布的民調數據，查爾斯支持度已經大幅增長，認為他會善盡己任的人來到約63%，高於5月的32%。

女王國葬儀式將於英國當地19日上午11時（台灣19日下午18時）在西敏寺舉行。英國官員先前表示，約有500名各國元首與政要出席國葬，包括美國總統拜登（Joe Biden）夫婦、日本德仁天皇夫婦等人。

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