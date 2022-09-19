女王死訊公布5分鐘前「哈利才接到通知」！　查爾斯親自打電話

▲已故英國女王伊莉莎白二世與哈利王子。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，當時哈利王子並未見到祖母的最後一面，如今更有媒體報導，哈利王子是在英國王室對外公布消息的前5分鐘才得知女王死訊，並且是由查爾斯三世親自打電話告訴他這個消息。據悉，查爾斯三世曾要求，在通知所有王室成員前，不可對外發布官方聲明。

根據《每日電訊報》報導，白金漢宮8日下午曾對外發布聲明稱，女王正在接受治療，而所有王室成員都紛紛趕往探視，當時已經移居美國的哈利王子正好也在歐洲，但是卻沒能趕得上見祖母最後一面。伊莉莎白二世最終於同日晚間6時許在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡過世。

▲哈利王子夫婦向女王靈柩行禮 。（圖／路透）



白金漢宮8日晚間6時30分對外宣布女王死訊，哈利王子的班機6時45分降落於倫敦，直到7時52分才抵達巴爾莫勒爾堡。報導則指出，哈利王子其實在白金漢宮對外發表聲明的5分鐘前，才得知消息。據悉，當時是由查爾斯三世親自撥打電話給哈利王子，並告知死訊。

消息人士則表示，雖然哈利王子是在官方消息公布的5分鐘前才得知祖母死訊，但這並不代表王室內部出現分歧。他強調，「每位王室成員都有自己的任務，而哈利王子也不可能在女王去世前，與所有王室成員保持定期聯繫。」

報導稱，早在伊莉莎白二世去世的前一個晚上，所有王室成員都被告知她的健康狀態不佳，不過當時還沒有嚴重到需要讓所有人都立刻趕往現場。然而第二天上午，女王的情況突然惡化，查爾斯三世隨即打電話給威廉王子與哈利王子，不過由於哈利王子較晚接到電話，因此來不及安排更快的班機飛往倫敦。

另一方面，女王逝世後，查爾斯三世要求在通知所有王室成員前，不得對外發布消息。

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