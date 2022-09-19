　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女王死訊公布5分鐘前「哈利才接到通知」！　查爾斯親自打電話

▲▼英國哈利王子。（圖／路透）

▲已故英國女王伊莉莎白二世與哈利王子。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，當時哈利王子並未見到祖母的最後一面，如今更有媒體報導，哈利王子是在英國王室對外公布消息的前5分鐘才得知女王死訊，並且是由查爾斯三世親自打電話告訴他這個消息。據悉，查爾斯三世曾要求，在通知所有王室成員前，不可對外發布官方聲明。

根據《每日電訊報》報導，白金漢宮8日下午曾對外發布聲明稱，女王正在接受治療，而所有王室成員都紛紛趕往探視，當時已經移居美國的哈利王子正好也在歐洲，但是卻沒能趕得上見祖母最後一面。伊莉莎白二世最終於同日晚間6時許在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡過世。

▲▼ 哈利王子夫人梅根向女王靈柩行屈膝禮 。（圖／路透）

▲哈利王子夫婦向女王靈柩行禮 。（圖／路透）

白金漢宮8日晚間6時30分對外宣布女王死訊，哈利王子的班機6時45分降落於倫敦，直到7時52分才抵達巴爾莫勒爾堡。報導則指出，哈利王子其實在白金漢宮對外發表聲明的5分鐘前，才得知消息。據悉，當時是由查爾斯三世親自撥打電話給哈利王子，並告知死訊。

消息人士則表示，雖然哈利王子是在官方消息公布的5分鐘前才得知祖母死訊，但這並不代表王室內部出現分歧。他強調，「每位王室成員都有自己的任務，而哈利王子也不可能在女王去世前，與所有王室成員保持定期聯繫。」

報導稱，早在伊莉莎白二世去世的前一個晚上，所有王室成員都被告知她的健康狀態不佳，不過當時還沒有嚴重到需要讓所有人都立刻趕往現場。然而第二天上午，女王的情況突然惡化，查爾斯三世隨即打電話給威廉王子與哈利王子，不過由於哈利王子較晚接到電話，因此來不及安排更快的班機飛往倫敦。

另一方面，女王逝世後，查爾斯三世要求在通知所有王室成員前，不得對外發布消息。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款
快訊／台北101消防測試「真的噴水」！　櫃位全濕透
連3天大地震！北台灣超搖卻「收不到警報」　氣象局曝發訊標準
哈利遭「差別待遇」心碎！獲准穿軍裝守靈　肩上1標誌卻被拔
餘震突然停了！氣象局坦言「怪怪的」：不確定是不是正常現象
「台灣佳麗」贏了！　這獎項奪第一：沒有你們我做不到
近期還有大地震？　學者、關聖帝君國運籤同指「這地區」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／英女王國葬！西敏寺大門開了　各國領袖將陸續抵達

冠軍賽直播！飛機突然墜地起火畫面曝光　駕駛在觀眾面前身亡

曾和普丁會面！俄羅斯「天后級歌手」公開反戰　求別讓孩子丟命

哈利遭「差別待遇」心碎！獲准穿軍裝守靈　肩上1標誌卻被拔

女王逝世「這張用過的紙」拍賣炒到250萬天價　網狂批：瘋了吧？

人妻結婚8年才知「老公以前是女的」　崩潰提告：全家都知情

再戰2024年？拜登一席話態度轉彎　美媒：可能不尋求連任

歷經109小時結束！瞻仰女王「逾40萬人徹夜排爆」　趕上最後一晚

最後道別！女王國葬前夕「又見彩虹」　粉色晚霞中劃過大笨鐘上空

男朝「懷胎7個月」女店員開槍一屍兩命　女同事也被射殺畫面曝光

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

不斷更新／英女王國葬！西敏寺大門開了　各國領袖將陸續抵達

冠軍賽直播！飛機突然墜地起火畫面曝光　駕駛在觀眾面前身亡

曾和普丁會面！俄羅斯「天后級歌手」公開反戰　求別讓孩子丟命

哈利遭「差別待遇」心碎！獲准穿軍裝守靈　肩上1標誌卻被拔

女王逝世「這張用過的紙」拍賣炒到250萬天價　網狂批：瘋了吧？

人妻結婚8年才知「老公以前是女的」　崩潰提告：全家都知情

再戰2024年？拜登一席話態度轉彎　美媒：可能不尋求連任

歷經109小時結束！瞻仰女王「逾40萬人徹夜排爆」　趕上最後一晚

最後道別！女王國葬前夕「又見彩虹」　粉色晚霞中劃過大笨鐘上空

男朝「懷胎7個月」女店員開槍一屍兩命　女同事也被射殺畫面曝光

快訊／地震害水管炸裂！北高雄今晚停水6hrs　3.8萬戶受影響

助攻全球產能！康舒科技淡水新廠　「強仕樓」正式啟用

不斷更新／英女王國葬！西敏寺大門開了　各國領袖將陸續抵達

世界看見台灣！八德運動中心一震就塌　CNN主播瞪大眼：WOW

聽到地震！比熊衝去「找枕頭掩護」防災動作超熟　爸驚：從沒教過

秒飛日本！宜蘭包棟超Chill日式氛圍大宅院　還能獨享專屬管家

走不出喪犬之痛！飼主狠砸112萬讓愛犬「重生」　網2派戰翻

強震嚇壞高雄2歲貓　「身體懸半空」卡鐵窗險墜樓...爸媽搏命救回

來台東逛夜市享優惠　「50元半價銅板購」

冠軍賽直播！飛機突然墜地起火畫面曝光　駕駛在觀眾面前身亡

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

國際熱門新聞

拜登：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣

連2起規模6以上強震　專家示警：非常危險

拜登宣告：新冠疫情大流行結束

國宴沒被邀請　哈利梅根看新聞才發現

14歲英王室成員激似威廉　對比照曝光

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

台強震南韓網友酸「台灣沉沒」：TSMC還好嗎

英王室「最有錢的人」是威廉

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

南瑪都登日！高知縣出現「數層樓高」驚人巨浪

王室最帥護衛「詭異僵硬」影片瘋傳

拜登搭專車參加女王國葬　德仁天皇只能搭巴士

哈利獲准穿軍裝　「肩上1標誌」卻被拔

烏反攻告捷　美軍事首長：不確定俄國如何應對

更多熱門

相關新聞

王室最帥護衛「詭異僵硬」影片瘋傳

王室最帥護衛「詭異僵硬」影片瘋傳

英國女王伊莉莎白二世駕崩，號稱她生前「最帥護衛」的蘇格蘭軍官湯普森（Jonathan Thompson）成為新國王查爾斯三世侍從武官，日前陪同查爾斯出巡時卻被捕捉到一段詭異畫面，因為他和其他幾名護衛的手部動作看起來都十分僵硬又不自然，西裝裡又出現一塊奇怪的突起，引起網友熱烈討論他們是否「帶假手」，為的是在緊急狀況下可用真手掏槍護主。

英王室「最有錢的人」是威廉

英王室「最有錢的人」是威廉

英女王辭世90分鐘 陸廠獲大量英國國旗訂單一天趕工14小時

英女王辭世90分鐘 陸廠獲大量英國國旗訂單一天趕工14小時

女王新肖像照　戴海藍寶石胸針致敬父親

女王新肖像照　戴海藍寶石胸針致敬父親

全國為英女王默哀「大笨鐘卻出包」！

全國為英女王默哀「大笨鐘卻出包」！

關鍵字：

伊莉莎白二世哈利王子英國王室查爾斯三世

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

學者預測下個強震可能在這地方

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

星巴克9／19起「全品項買一送一」

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

更多

最夯影音

更多
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面