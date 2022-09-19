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拜登最明確的一次回答：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣

▲拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登表示美國將會出兵協助台灣對抗中國武統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登周日（18日）接受訪問時表示，中國一旦入侵台灣，美國軍隊將會捍衛台灣，這是他目前為止針對武統台灣最明確的一次回答。

拜登接受美媒「CBS」節目《60分鐘》訪問時，被問到美軍是否會捍衛台灣，他回答，「如果（中國）真的發動一場前所未有的攻擊的話，是的。」

主持人追問，美國協防台灣的方式是否會與對烏克蘭軍援、技術支援不同，而是美軍男女將會出動幫助台灣防衛中國入侵。拜登回答，「是的」。

美國長期奉行一中政策與台灣關係法，並在兩岸問題上採取模糊政策，拜登的回答已不是第一次逾越模糊政策，這次是他最近一次也是最清晰地一次正面回應，即若中國發動武統入侵台灣，美軍將會出動協防台灣。

白宮發言人再次上火線「澄清」，指美國對台政策並未更動，「總統之前也這樣說過，包括今年稍早在東京的時候。他當時也表明我們（美國）的對台政策沒有改變。這點仍是事實。」

專訪中拜登也強調，美國並不支持台灣獨立，並仍將遵循一中政策，即承認北京當局為中國合法政府，世界上只有一個中國。

此次專訪是在上周錄製，目前拜登已飛抵英國並赴西敏廳向已故女王伊莉莎白二世致意，並將參加當地時間19日舉行的國葬。

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