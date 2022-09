連2起規模6以上強震！　挪威專家第一時間示警：非常危險

記者陳宛貞/綜合報導

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8強震,震源深度僅7公里,各大外媒密切關注災情。地震發生後,國外地科學家也第一時間在推特發文警告,這次地震「可能非常危險」,並提出餘震比主震更大的可能性。

▲ 台東6.8地震,台鐵花東線出軌。(圖/記者游瓊華翻攝)

Magnitude 7.2 #earthquake in #Taiwan today (2022-09-18Z06:44) likely very dangerous and https://t.co/AxdMJ6cGYF gives #tsunami threat. Follow there for updates. Signal on IU.MAJO (Japan, data via @IRIS_EPO ) https://t.co/BeTJaLLb6j pic.twitter.com/oltdzKUkqG

18日強震發生後,美國地質調查局(USGS)第一時間測得地震規模7.2,挪威地科學家吉本斯博士(Steven J. Gibbons)隨即在推特發文示警,台灣發生的地震「可能非常危險」,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)也發布海嘯威脅。

Today's magnitude 6.9 earthquake in Taiwan comes less than a day after a 6.5 on September 17, 2022. Below is a dayplot of station IU.TATO in Taipei (data via @IRIS_EPO).

Remember that it is about a 1 in 20 chance that an earthquake will be followed by a larger aftershock. https://t.co/ztGPzrVENy pic.twitter.com/9Sj0Tjtpvg