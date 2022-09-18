CNN駐台記者PO地震影片　吊燈劇烈搖晃「好像暈車」

▲台北大樓屋內吊燈大幅度搖晃。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8強震，全台有感。CNN駐台記者Will Ripley稍早在推特發布地震當下強烈搖晃的影片，可見屋內吊燈大幅度晃動。

在中午1時19分的規模5.9地震過後，Will Ripley透過推特發布影片，不但可見家中吊燈劇烈晃動、牆上雨傘也在晃，更說「建築物這樣搖晃，我感覺好像暈車」。

Just now there was another aftershock from yesterday’s 6.4 magnitude earthquake. Early reports say this was a 5.9. I feel a bit of motion sickness when the building shakes like this. pic.twitter.com/KXLZibYFEe — Will Ripley (@willripleyCNN) September 18, 2022

到了下午2時44分，台東發生規模6.8強震之後，Will Ripley發布另一段影片指出，「台灣又發生一次大地震，這次規模是6.8，震央在台東縣，甚至比17日的規模6.4地震還要大，這段影片是台北的狀況，這裡距離台東約200英里（約321公里）」。

依據這段新發布的影片畫面，可見高樓屋內吊燈不斷搖晃，發出明顯撞擊聲響，「這絕對是到目前為止感受到最強烈的一次地震，地震還在持續、還在搖」。

Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX — Will Ripley (@willripleyCNN) September 18, 2022

►CNN快訊報導樓塌、脫軌災情！ 外媒關注6.8強震「全台有震感」

►台灣強震登日本Yahoo首頁熱搜 上萬日人按讚集氣：祈禱災害別太大

►「玉里房屋倒塌」登NHK熱門第一！日網關注台灣6.8強震