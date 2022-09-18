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台灣強震韓媒關注！南韓網友酸「台灣沉沒」：台積電一毀爽到三星

記者羅翊宬／編譯

台灣台東縣今（18）日下午2時44分發生規模6.8地震，至今仍發生多次餘震，造成花蓮縣玉里鎮一棟3層樓建物倒塌、一所國小建物受損等災情。對此，日本網友立刻展現出關懷台灣的態度；不過隔著對馬海峽與日本相望的南韓，其網友們卻大多表現出冷嘲熱諷的態度。

台灣發生地震後，推特在南韓當地的關鍵字流行趨勢，雖然出現「台灣地震」（대만지진）一詞，但南韓網友們對於台灣地震的留言，卻展現出與日本網友截然不同的態度，不少南韓網友們卻並非關注災情、是否出現傷亡人數，反而是聚焦台灣半導體科技巨擘－台積電（TSMC）。

▲▼赤科山路斷、無電無訊號 近400名遊客賞金針花 。（圖／赤科山櫻之谷Facebook）

▲赤科山路斷，無電無訊號，近400名遊客賞金針花受困 。（圖／赤科山櫻之谷Facebook）

南韓推特網友表示，「台灣剛剛好像發生強震」、「台灣地震的威力可不是開玩笑」、「建築物在搖晃...好可怕」、「雖然這樣講對台灣人很抱歉...但是剛好爽到三星電子」、「台灣傳出地震消息後，就有看到台積電、三星電子股價的推文，聽說三星電子要蓋半導體工廠時，翻遍《朝鮮王朝實錄》，把工廠蓋在沒有出現過地震紀錄的地方」、「喔嗚...台灣會沉沒嗎」。

不過也有部份南韓推特網友感嘆，繼颱風預計登陸日本，現在就連台灣也傳出地震，希望台灣不要傳出太大的災情。

而實際瀏覽南韓主要搜尋引擎Naver，其刊登台灣地震的新聞底下留言，也是針對台灣地震冷嘲熱諷的留言居多。

▲▼推特、Naver上南韓網友針對台灣地震的留言。（圖／翻攝自韓網）

▲▼推特、Naver上南韓網友針對台灣地震的留言。（圖／翻攝自韓網）

▲▼推特、Naver上南韓網友針對台灣地震的留言。（圖／翻攝自韓網）

在主流媒體《韓聯社》報導底下，南韓網友們留言，「剛好毀掉TSMC（台積電）」、「爽到三星電子」、「在地震頻繁的國家發展半導體微細工程？台積電，趕快搬來韓國吧」、「地震規模7.2應該算還好吧？至少要超過10才算災害級強震」、「剛好給時常在背後捅刀的台灣一個天譴」。

不過有另一派網友針對留言反駁，「至少算是人命，話別亂說吧」、「台積電蓋半導體工廠時，才不會像你家一樣隨便亂蓋嘞」。

至於在《News1》、《國民日報》報導底下，則有南韓網友留言，「如果台積電停工的話，就會爽到韓國半導體產業耶...復工至少需要3個月」、「這只不過是開始」、「島掌櫃（掌櫃為韓文對華人的蔑稱）」、「又是颱風、又是地震」、「下次就換日本搖晃了」。

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