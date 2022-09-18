CNN快訊報導樓塌、脫軌災情！　外媒關注6.8強震「全台有震感」

▲ CNN快訊報導台灣規模6.8強震。（圖／翻攝自CNN）

記者陳宛貞／綜合報導

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8強震，震源深度僅7公里，為49年來台東縣陸地上規模最大地震，各大外媒也密切關注。《美國有線電視新聞網》（CNN）第一時間發出快訊，《路透社》也在首頁刊登報導，稱全台都有震感，並關注花蓮房屋倒塌、火車脫軌災情。

CNN指出，根據美國地質調查局（USGS），台灣東南部18日發生規模6.9地震，半徑300公里內海岸線可能出現危險海嘯，日本氣象廳也對宮古島發出海嘯注意報。USGS起初測得規模7.2，現已下修。

報導提到，地震威力造成建築物倒塌，台灣鐵路局也指出，一列火車發生脫軌意外，約疏散20名乘客，所幸沒有人員傷亡。參選花蓮縣長的前總統府發言人Kolas Yotaka表示，當地一所學校也因地震受損。

▲ 路透社報導台東強震。（圖／翻攝自路透社）

《路透社》則在首頁報導，強震侵襲南台灣造成建築倒塌，內文援引台灣氣象局說法指出，規模6.8地震襲擊台灣人口較為稀少的南部地區，導致火車車廂脫軌，一家便利商店倒塌。

美國太平洋海嘯警報中心一度對台灣發布警報，日本氣象廳也解除稍早對沖繩部分地區發出的注意報。台灣氣象局稱全台都有震感，台北建築物短暫出現晃動，位於台南及半導體工廠集中的高雄科技園區則未受影響。

報導最後指出，位於板塊交界處的台灣容易發生地震，2016年高雄美濃地震造成100多人死亡，1999年規模7.3的921大地震有逾2000人喪命。

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