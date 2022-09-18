縮小版威廉？14歲王室成員為女王守靈　眾人驚呼：太像了

▲英國愛德華王子14歲兒子塞文子爵詹姆士的身影，與當年才15歲的威廉王子出席黛妃葬禮時的身影非常相像。（圖／翻攝自推特、達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國已故女王伊莉莎白二世的8名孫子女17日進行守靈儀式。除了哈利、威廉穿上軍裝的樣貌引發討論，愛德華王子的14歲兒子塞文子爵詹姆士（James, Viscount Severn）也成為關注焦點，因為他與當年出席黛安娜王妃葬禮的威廉王子非常相似。

▲14歲塞文子爵詹姆士（中）站在女王靈柩一側 。（圖／達志影像／美聯社）

太陽報報導，這是英國王室史上第一次納入孫子女守靈儀式，由威廉領頭、哈利王子第二，帶領其餘6名女王孫子女入場，年紀最大的是為長公主安妮之子、44歲的菲利浦斯（Peter Phillips），年紀最輕的人為愛德華王子的14歲兒子塞文子爵詹姆士。

依據隊形，威廉、哈利站在女王靈柩前後，其他人則是站在左右兩側，就在儀式進行之際，一旁排隊致哀的民眾也從他們身旁經過。

Peter Phillips, Zara Tindall, The Prince of Wales, The Duke of Sussex, Princess Beatrice, Princess Eugenie, Lady Louise Windsor and James, Viscount Severn have mounted a vigil around their grandmother’s coffin at Westminster Hall #TheQueen #TheRoyalFamily pic.twitter.com/GYD43ihzgg — Rebecca Russell (@RMRussell29) September 17, 2022

其中，14歲塞文子爵詹姆士為女王守靈的樣子也成為外界關注焦點。許多人認為，這一幕似乎與1997年威廉及哈利出席黛安娜王妃葬禮的情景相似，「忍不住一直想到，塞文子爵詹姆士留著那頭鬆軟頭髮，看起來有多像當年黛妃葬禮上的威廉」、「年紀小的詹姆士長得太像威廉王子」。

James and William at 15.



James Wessex, Viscount Severn,He hurt me a lot, his age in a sad participation!



I think I give credit to my Twitter friends for revealing this coincidence, “the hair, Calling of Prince William 25 years ago.”#PrinceofWales #JamesViscountSevern pic.twitter.com/3P6ny2ASkA — O kingdom (@omabelllll) September 17, 2022

1997年8月31日，黛安娜在法國巴黎因交通事故死亡，得年36歲；1997年9月，當年15歲的威廉、12歲的哈利走在母親黛安娜王妃靈柩後方，在父親查爾斯、祖父菲利普親王、黛安娜弟弟的陪同下，一起送別母親。

▼黛妃的葬禮上，威廉與哈利的表情讓人不忍。（圖／達志影像／美聯社）

儘管多年過去，但威廉坦言，14日與哈利一起現身追悼女王的王室遊行時，走在女王靈柩後方的他被勾起痛苦回憶，因為這一幕讓他想起25年前母親黛妃的葬禮。

▼女王靈柩移靈西敏宮，查爾斯三世、威廉、哈利等王室成員步行跟隨在後方。（圖／路透社）

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