烏克蘭前線條件差？俄兇殘傭兵「氣到失控飆罵」　毆打俄軍自己人

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭持續約7個月，烏克蘭近日積極反攻，收復哈爾科夫、伊久姆地區部分失土。俄羅斯殘暴的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）有一名成員日前公然毆打俄軍士兵，據稱是因為他在烏克蘭前線時作戰條件太差，返國後留下戰爭創傷，才會攻擊沒到過烏克蘭參戰的俄軍，還飆罵「我XX保衛了你的國家。」

▲俄羅斯瓦格納傭兵馬爾林（Andrei Marlin）不滿前線戰況，返國後與境內俄軍爆發激烈衝突。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據《每日郵報》報導，號稱「普丁御廚」的俄羅斯寡頭普里戈辛（Yevgeny Prigozhin）經營的傭兵組織「瓦格納集團」，被美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）認定在俄烏衝突中代表俄羅斯進行攻擊。英國下議院外交委員會4月也接獲證據，稱瓦格納集團近8000人前往烏克蘭參戰後傷亡慘重，據信高達3000人陣亡。

近日網路上流出一段影片，瓦格納集團派遣至烏克蘭作戰的傭兵成員馬爾林（Andrei Marlin），從烏東前線返回俄國4天後，竟在莫斯科南部大城佛羅尼斯（Voronezh）一家飯店和俄羅斯國家近衛軍士兵發生肢體衝突。影片中他對著俄軍飆罵，「我呼號馬爾林，來自第136旅一個特種小組…我要親手把你釘上十字架，我XX去你的，你知道我是誰嗎？我保衛了你的國家！」

馬爾林情緒激動地和俄近衛軍大打出手，隨後被多名武裝俄軍包圍制伏，儘管甩棍、槍托不斷在身上毆打，他仍繼續喊道，「我為你們的國家而戰，而你，你們XX的竟敢威脅我？」報導稱，目前無法得知馬爾林起初為何突然暴怒，但可以推測的是，他在烏克蘭為瓦格納集團服役時所面臨的作戰條件，在很大程度上導致了這場暴力事件。

據執法部門表示，馬爾林最後遭到當局拘留，警方從他的車裡搜出近500顆槍械彈藥。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》