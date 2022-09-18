情侶「透明泳池」露天野戰！水中開啪全被拍　樓下遊客嗨看活春宮

▲ 巴西一對男女在透明游泳池開啪。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西托坎廷斯州發生一起離譜事件，一對男女住進濱海酒店度假，享受陽台的透明游泳池時難忍慾火，當場在水中開啪，但其實游泳池只有二樓高度，附近遊客見狀紛紛呼朋引伴，興奮聚在陽台下圍觀這場活春宮。

根據《每日星報》，這起事件發生於托坎廷斯州米拉塞馬（Miracema do Tocantins）濱海酒店Pousada，民眾拍下的影片中可見一對男女在二樓陽台的露天游泳池中交纏，激情過程透過玻璃一覽無遺。而陽台下方站著二名男子，興致勃勃地抬頭觀賞限制級表演，其中一名男子還轉身吆喝友人加入，三人不斷走動或探頭，想把野戰畫面看得更清楚。

這段影片在網路上瘋傳，Pousada則發表聲明指出，「有關社群媒體上流傳的影片，一對情侶據稱在我們一間客房的私人泳池裡做愛。Pousada在此強調，我們的政策反對這種下流行為，正調查整起事件。」

Pousada進一步指出，若這對男女的行為被認定為犯罪，將受到民事及刑事制裁，並表示願意提供當局所需資訊，讓他們受到懲罰，同時強調他們每天維護及清潔所有房間，為顧客提供最高品質的安全與衛生環境。

巴西法律規定，任何人若在公共場合或暴露於公眾的地點參與淫穢行為，可能面臨3個月至1年的監禁或罰款。當地警方證實，已對這起事件展開調查。

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