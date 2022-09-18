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李雪主成北韓唯一認證國母？登白頭山宣傳畫報　瘋狂和金正恩放閃

▲▼李雪主與金正恩騎乘白馬登上白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

▲李雪主與金正恩騎乘白馬登上白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從建政至今一共歷經3代領導人，分別是金日成、金正日、金正恩，號稱是最純淨、最為高貴的「白頭山血統」。不過，日前北韓媒體針對白頭山血統發佈的宣傳文宣中，卻赫然見到李雪主的身影，李雪主成為唯一一位登上該文宣的北韓第一夫人。

根據北韓對外宣傳媒體《我們民族之間》，直屬朝鮮勞動黨統一戰線部的平壤出版社於16日出版畫報集「人民朗誦白頭山」，在約100頁的內容當中可以看到「將軍星」、「光明歌」等稱頌金日成的詩作與宣傳畫，以及「金正日將軍之歌」、「聽到了嗎？那天的感激」等紀念金正日的詩作。

畫報從序文開始便羅列出金氏3代領導人的政績，「我國人民高歌金日成將軍之山、金正日將軍之山、金正恩將軍之山，芳名閃耀的白頭山之歌，誓言完成主體思想偉業。」

▲▼金正恩偕同李雪主出席建政紀念晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩偕同李雪主出席建政紀念晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，北韓不僅將白頭山（長白山）視為金日成早年的抗日運動基地，還將白頭山視為金正日的故鄉，合理化「3代世襲統治」的傳統，進而達到將金氏統治集團偶像化的目的。

2019年越南河內第2次川金會破局後，金正恩與李雪主身騎白馬登上白頭山，進行所謂的「軍馬行軍」，將白頭山視為克服難關的象徵。

不過，此次畫報集卻完全沒有刊登出金日成、金正日配偶們的照片。據悉，金正日生前從未與他的妻子們同台出席公開活動，就連病逝後北韓官媒也並未針對成蕙琳（金正男生母）、金英淑（金雪松生母）、高容姬（金正恩、金與正、金正哲之母）、金玉等多名金正日的妻子進行詳加介紹。

就連金日成的夫人兼朝鮮游擊隊的戰友、金正日的生母金正淑，雖貴為「白頭山血統」的純正根源，但她的相片卻同樣未被刊登進此次畫報集中。

▲▼李雪主成唯一一位登上宣傳畫報的北韓第一夫人。（圖／翻攝自我們民族之間）

▲▼李雪主成唯一一位登上宣傳畫報的北韓第一夫人。（圖／翻攝自我們民族之間）

▲▼李雪主成唯一一位登上宣傳畫報的北韓第一夫人。（圖／翻攝自我們民族之間）

只有金正恩的妻子李雪主登上此次畫報集。據悉，早在2012年金正恩正式掌權以後，便無所顧忌地對外公開李雪主的身份，不僅時常勾肩搭背、以深情對望微笑的姿態出現在眾人與媒體面前，2019年更是帶上李雪主一同騎白馬登上白頭山，兩人騎馬、坐溪邊用柴火烘手等相片皆出現在此次畫報集中。

另外，2018年4月南北韓元首峰會時，李雪主在南韓官員面前公開稱呼金正恩為「老公」（남편），展現出尋常夫妻般的恩愛模樣；然而，金正恩的生母高容姬呼喚金正日時卻稱呼為「將軍大人」（장군님），突顯出之間的差異。

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