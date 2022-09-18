　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅啟程出席英女王國葬！單方面促成與岸田會談　慘遭日本打臉

▲▼尹錫悅、金建希於18日從首爾機場搭乘「空軍一號」專機飛往英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅、金建希於18日從首爾機場搭乘「空軍一號」專機飛往英國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅與妻子金建希今（18）日上午從首爾機場搭乘專機「空軍一號」，正式啟程7天5夜的英國、美國、加拿大巡訪之旅。尹錫悅原預計將在紐約與日本首相岸田文雄進行會談，不過此一說法卻遭日本政府狠打臉，表示日本從未與南韓達成協議。

根據《韓聯社》，此次海外出訪行程是尹錫悅今年5月就任總統，繼6月底飛往西班牙馬德里出席北約組織（NATO）峰會後，第2次的海外出訪行程，也是就任以來的首度巡訪，首先他將於當地時間19日前往英國倫敦西敏寺，出席伊莉莎白二世國葬，緊接著飛往紐約出席聯合國大會，紐約行將成為此次巡訪的一大看點。

第77屆聯合國大會於13日在紐約聯合國總部開議，並於20至26日舉行總辯論（General Debate）。屆時，尹錫悅將展開就任以來的首次聯合國大會演說，為185國中第10個上台發表演說的國家領導人。

尹錫悅預計在演說中闡明，南韓未來將會積極實質參與國際重要議題，在解決問題上扮演關鍵角色，同時他預計說明針對北韓（朝鮮）所發表的戰略政策「大膽的構想」，盼能在國際社會形成共識。之後，尹錫悅將飛往加拿大，與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）進行會談。

▲▼尹錫悅、岸田文雄在北約組織峰會首度會晤，進行簡短問候對話。（圖／路透社）

▲尹錫悅、岸田文雄之間的日韓元首會談恐將告吹。（圖／路透社）

外界期盼尹錫悅此次紐約行，能成功與美國總統拜登、日本首相岸田文雄先後舉辦元首會談，而南韓總統辦公室也於15日透露，目前正積極與美國、日本當局協調當中，不過此一說法旋即遭到日本打臉，日本政府指出南韓很明顯在「說謊」，認為雙方歷史爭議根本還未解決，因此擬朝「不舉辦」日韓元首會談的方向進行。

日媒《產經新聞》在報導中引述日本政府多名關係人士的說法，表示先前南韓總統辦公室單方面發表，韓日當局已擬定20至21日聯合國大會時尹錫悅、岸田文雄舉行會談，此一說法招致日本政府反彈，認為「與事實不符」，因此已向南韓政府提出抗議。

日本外務省向南韓提出抗議，「這和雙方的信賴關係有關，請（南韓政府）自制、切勿發表與事實不相符的內容。」

該則報導分析，日本政府認為在二戰朝鮮籍非法徵用勞工的問題，南韓大法院的判決問題在解決上仍毫無進展，因此對於是否答應舉辦日韓元首會談上，採取慎重的態度。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
快訊／又發生5.9地震！　氣象局回應
快訊／國家警報響！規模5.9地震　北捷全線慢速行駛
快訊／餘震晃很大！規模5.9地震　最大震度5強
快訊／13：19地牛翻身！台北明顯搖晃　初判震度3級以上
快訊／蘇澳烏岩角1女困石縫「失去心跳」　直升機吊掛搶救
「逾800納骨塔位」震毀！骨灰撒滿地　台東縣長回應了
快訊／蔡英文、賴清德皆到場！　「台下濺血」警遭割傷
快訊／極度危險暴力犯變裝一路逃！　這縣市要警戒了
快訊／55台TVBS爆取代成「鏡電視」！　NCC回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台上倒地死亡！　25歲變裝皇后「表演中心臟病發」猝逝

屍體被愛犬啃食！獨居女暴斃家中「嚴重腐爛」　房內搜出嗎啡藥罐

烏克蘭前線條件差？俄兇殘傭兵「氣到失控飆罵」　毆打俄軍自己人

英125間電影院直播女王國葬　卡蜜拉致敬：永遠記得她的微笑

60歲變態老伯陽台脫衣自慰！對女鄰居「比愛心」　國中女兒超害怕

情侶「透明泳池」露天野戰！水中開啪全被拍　樓下遊客嗨看活春宮

尹錫悅啟程出席英女王國葬！單方面促成與岸田會談　慘遭日本打臉

超級強颱「南瑪都」襲日本！300萬人緊急避難　路樹連根拔起

英王辦國宴「不邀請哈利、梅根」　夫妻渾然不知！看新聞才發現

瞻仰女王隊伍「太空看得到」　衛星照曝壯觀人龍！至少排13小時

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

台上倒地死亡！　25歲變裝皇后「表演中心臟病發」猝逝

屍體被愛犬啃食！獨居女暴斃家中「嚴重腐爛」　房內搜出嗎啡藥罐

烏克蘭前線條件差？俄兇殘傭兵「氣到失控飆罵」　毆打俄軍自己人

英125間電影院直播女王國葬　卡蜜拉致敬：永遠記得她的微笑

60歲變態老伯陽台脫衣自慰！對女鄰居「比愛心」　國中女兒超害怕

情侶「透明泳池」露天野戰！水中開啪全被拍　樓下遊客嗨看活春宮

尹錫悅啟程出席英女王國葬！單方面促成與岸田會談　慘遭日本打臉

超級強颱「南瑪都」襲日本！300萬人緊急避難　路樹連根拔起

英王辦國宴「不邀請哈利、梅根」　夫妻渾然不知！看新聞才發現

瞻仰女王隊伍「太空看得到」　衛星照曝壯觀人龍！至少排13小時

地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」才晃　網安裝讚：很準

圖／吳怡農頂艷陽合體山田摩衣　拚965萬「18歲公民權」同意票

前一夜強震狂搖心驚膽顫　關山清晨200人健行活動仍堅持不缺席

死後盼成鬼為人們撿開絆腳石　感恩追思會回顧陳綢阿嬤遺世大愛

生理女性一生花逾9萬招待大姨媽　他議會提案解決月經貧窮問題

5.9地震也是餘震！氣象局認定屬「良性發展」：有利於提早震完

近5千萬觀看！日網爆紅「睡前瘦腿操」6動作巨有感　2周腿圍消一圈

選戰倒數69天！最新民調陳其邁大贏47.1%　柯志恩競辦回應了

丁特也不忍了！提告遊戲橘子批「厚臉皮騙消費者三年」求償2070萬

快訊／國家警報響！13：19規模5.9地震　北捷全線慢速行駛

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

國際熱門新聞

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

國宴沒被邀請　哈利梅根看新聞才發現

鱷魚集體入侵沙灘爆超級大地震來襲　專家一句話打臉

哈利王子「還俗2年」首穿軍裝　英王室史上首次孫子女守靈

《毒梟聖徒》真實人物「毒王」死亡

GG痛爆！他陰莖卡金屬環10小時

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

情侶「透明泳池」野戰　樓下遊客嗨看活春宮

女站務員廁所遭砍死！他犯案前先領1700萬

被王冠耽誤的畫家　查爾斯國王作品曝光

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

假陽具掉滿地！卡車翻覆女主播問1句太尷尬

梅根鞋底出現「神祕符號」　專家揭真相

英王查爾斯拿到漏水筆暴怒！　民眾送愛心筆：以防萬一

更多熱門

相關新聞

強颱南瑪都襲日！300萬人緊急避難　路樹連根拔起

強颱南瑪都襲日！300萬人緊急避難　路樹連根拔起

強颱南瑪都被稱為「超級颱風」，目前已開始逼近日本，根據最新路徑，南瑪都將會在18日至21日間直接穿越整個日本本土四島，威力不容小覷。九州地區已開始降下大雨，鹿兒島縣更出現路樹倒塌的情形。截至18日上午10時，已有5萬2400人被要求緊急安全措施（災害已經發生的緊急避難），同時也有302萬1100人被下避難指示。

國宴沒被邀請　哈利梅根看新聞才發現

國宴沒被邀請　哈利梅根看新聞才發現

瞻仰女王人龍從太空就看得到

瞻仰女王人龍從太空就看得到

拜登搭專車參加女王國葬　德仁天皇只能搭巴士

拜登搭專車參加女王國葬　德仁天皇只能搭巴士

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅女王英國女王國葬聯合國大會岸田文雄日韓

讀者迴響

熱門新聞

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

2色火龍果功效差很大！便祕「吃這款順爆」

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

蔡依林入選金氏世界紀錄！

55台TVBS遭換頻道「鏡電視卡位」

楊丞琳：不要頂著愛的頭銜綁架別人！

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面