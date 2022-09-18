尹錫悅啟程出席英女王國葬！單方面促成與岸田會談　慘遭日本打臉

▲尹錫悅、金建希於18日從首爾機場搭乘「空軍一號」專機飛往英國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅與妻子金建希今（18）日上午從首爾機場搭乘專機「空軍一號」，正式啟程7天5夜的英國、美國、加拿大巡訪之旅。尹錫悅原預計將在紐約與日本首相岸田文雄進行會談，不過此一說法卻遭日本政府狠打臉，表示日本從未與南韓達成協議。

根據《韓聯社》，此次海外出訪行程是尹錫悅今年5月就任總統，繼6月底飛往西班牙馬德里出席北約組織（NATO）峰會後，第2次的海外出訪行程，也是就任以來的首度巡訪，首先他將於當地時間19日前往英國倫敦西敏寺，出席伊莉莎白二世國葬，緊接著飛往紐約出席聯合國大會，紐約行將成為此次巡訪的一大看點。

第77屆聯合國大會於13日在紐約聯合國總部開議，並於20至26日舉行總辯論（General Debate）。屆時，尹錫悅將展開就任以來的首次聯合國大會演說，為185國中第10個上台發表演說的國家領導人。

尹錫悅預計在演說中闡明，南韓未來將會積極實質參與國際重要議題，在解決問題上扮演關鍵角色，同時他預計說明針對北韓（朝鮮）所發表的戰略政策「大膽的構想」，盼能在國際社會形成共識。之後，尹錫悅將飛往加拿大，與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）進行會談。

▲尹錫悅、岸田文雄之間的日韓元首會談恐將告吹。（圖／路透社）

外界期盼尹錫悅此次紐約行，能成功與美國總統拜登、日本首相岸田文雄先後舉辦元首會談，而南韓總統辦公室也於15日透露，目前正積極與美國、日本當局協調當中，不過此一說法旋即遭到日本打臉，日本政府指出南韓很明顯在「說謊」，認為雙方歷史爭議根本還未解決，因此擬朝「不舉辦」日韓元首會談的方向進行。

日媒《產經新聞》在報導中引述日本政府多名關係人士的說法，表示先前南韓總統辦公室單方面發表，韓日當局已擬定20至21日聯合國大會時尹錫悅、岸田文雄舉行會談，此一說法招致日本政府反彈，認為「與事實不符」，因此已向南韓政府提出抗議。

日本外務省向南韓提出抗議，「這和雙方的信賴關係有關，請（南韓政府）自制、切勿發表與事實不相符的內容。」

該則報導分析，日本政府認為在二戰朝鮮籍非法徵用勞工的問題，南韓大法院的判決問題在解決上仍毫無進展，因此對於是否答應舉辦日韓元首會談上，採取慎重的態度。

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