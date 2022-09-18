60歲變態老伯陽台脫衣自慰！對女鄰居「比愛心」　國中女兒超害怕

▲朴某經常裸身徘徊陽台，對女鄰居比愛心、甚至露出下體自慰。（圖／YouTube@궁금한 Y）

記者羅翊宬／編譯

俗話說，千金難買好鄰居。南韓一名女住戶A某向電視台投訴，她與女兒一家人已慘遭住對面的變態老頭瘋狂騷擾約10年。該名被投訴的60多歲男性朴某，經常在晚間裸體坐在陽台，只要見到A某或她女兒，就會手比愛心、露出下體自慰，不堪其擾的A某只好拿報紙遮住窗戶。

根據韓媒《朝鮮日報》、《News1》，電視台SBS時事節目《好奇的故事Y》（궁금한 이야기Y）於16日播出這段A某的慘痛經歷，內容指出A某一家住在南韓最炎熱的城市，因此只要一到夏季，就會打開走廊窗戶通風，不過一到晚間就會看到對面60多歲老頭裸身遊蕩的驚人畫面。

起初A某根本不以為意，她以為對方只是坐在陽台上觀賞風景。不過，該名怪老頭朴某卻意識到自己的行動已經引起A某關注，於是他竟然對著A某、手臂擺在頭上比出「巨大愛心」，同時脫掉內衣褲，開始露出他的小小鳥做出自慰行動。

其實，朴某的怪異行動已經持續約10年的時間。直到最近，朴某又開始裸露身體坐在陽台，他除了對A某比愛心、還做出「來、來」的手勢，似乎在呼喚A某來他家。

A某目前就讀國中的女兒受訪時透露，其實她早從就讀國小時就多次目睹類似場景。母女倆只要一想到朴某可能直接跟蹤過來騷擾、甚至做出性騷或性侵等犯罪行為，就感到非常恐懼。

A某雖曾多次報警處理，不過警方卻也感到十分無奈，畢竟朴某是在自己的住處做出類似行為，因此恐怕難以透過法律介入。

A某的其他女性鄰居也證實，經常能見到朴某的怪異行為，不過只要當朴某發現有男性鄰居出現，便會停止做出自慰行動。

▲A某只好用紙將窗戶遮起來。（圖／YouTube@궁금한 Y）

《好奇的故事Y》節目人員於是前往對面住宅採訪朴某，朴某透露自己住在該地已將近20年，儘管育有1子、1女，卻已長時間沒有聯絡。當節目組拿出他裸身坐陽台自慰的畫面給朴某看時，朴某卻反而故意露出一臉疑惑的神情，「好奇怪喔，這是什麼？」

朴某甚至惱羞成怒，直指這段影片一定是他在洗澡時意外遭人偷拍，「我很熱耶，若有人願意買一台冷氣給我、幫我繳電費，那我一定會把門通通關起來。我一定要告那些偷拍我的人。」

在經過節目組人員長時間溝通後，朴某才展現出歉意，「若對方（A某）覺得羞恥，那我以後就不會隨便在對其他任何人做出這種行動。」

▼對面男性鄰居長達10年裸身騷擾，令A某感到受不了。

西原大學心理諮商學系金泰京（김태경，音譯）分析，「這是非常驚悚的案件！該名男性深知對方感到羞恥、不舒服，卻還是享受這段過程。若坐視不管，未來恐引發性犯罪。」

報導指出，該棟社區女住戶已向警方提告，目前警方已針對該案進行調查，同時嚴厲警告朴某，之後將予以懲罰。

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