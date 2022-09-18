瞻仰女王隊伍「太空看得到」　衛星照曝壯觀人龍！至少排13小時

▲ 衛星照可見等待瞻仰女王的超長隊伍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，目前停靈西敏廳接受瞻仰，民眾自14日下午開始連夜排隊，人龍一度綿延8公里，等候時間達到25小時，目前則需等至少13小時。美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）衛星照顯示，等待向女王致意的隊伍長到從太空也看得到。

根據《每日郵報》，成千上萬民眾自14日下午5時開始排隊，隊伍在當地17日凌晨已綿延至西敏廳8公里外的南華克公園（Southwark Park），等候時間來到25小時高點。但英國數位文化傳媒和體育部（DCMS）線上追蹤系統顯示，等候時間在當地18日凌晨2時30分已縮短至約13小時。

High-resolution #satelliteimagery today provides a view of the crowds in queue near the Palace of Westminster and around #BuckinghamPalace. The view collected by our WorldView-3 #satellite shows part of the route of the Queen’s funeral procession to be held on September 19. pic.twitter.com/tgXmDmyD4B — Maxar Technologies (@Maxar) September 17, 2022

馬薩爾科技釋出最新照片可見，衛星在當地16日中午拍下民眾沿著泰晤士河畔，在白金漢宮、倫敦眼及西敏宮附近排隊，蜿蜒在倫敦最著名地標周圍的壯觀畫面。

當局警告民眾，若人數到達上限可能關閉隊伍，截至目前已經數度關閉又重新開放，16日上午就曾關閉至少6小時，引發民眾憤怒，因為有許多人連夜從全國各地趕來，還得忍受極度寒冷的天氣。根據英國氣象局，當地夜間氣溫在5至7度之間。

瞻仰儀式將在19日上午6時30分結束，預估當局在18日午夜前後將不再開放民眾加入排隊。女王國葬預計19日上午11時舉行，將成為現代史上最大規模世界領導人聚會，受邀參加的各國領袖及王室成員正陸續抵達倫敦。

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