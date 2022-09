瞻仰女王隊伍「太空看得到」　衛星照曝壯觀人龍！至少排13小時

▲ 衛星照可見等待瞻仰女王的超長隊伍。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩,目前停靈西敏廳接受瞻仰,民眾自14日下午開始連夜排隊,人龍一度綿延8公里,等候時間達到25小時,目前則需等至少13小時。美國太空技術公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)衛星照顯示,等待向女王致意的隊伍長到從太空也看得到。

根據《每日郵報》,成千上萬民眾自14日下午5時開始排隊,隊伍在當地17日凌晨已綿延至西敏廳8公里外的南華克公園(Southwark Park),等候時間來到25小時高點。但英國數位文化傳媒和體育部(DCMS)線上追蹤系統顯示,等候時間在當地18日凌晨2時30分已縮短至約13小時。

High-resolution #satelliteimagery today provides a view of the crowds in queue near the Palace of Westminster and around #BuckinghamPalace. The view collected by our WorldView-3 #satellite shows part of the route of the Queen’s funeral procession to be held on September 19. pic.twitter.com/tgXmDmyD4B