英王查爾斯拿到漏水筆暴怒！　民眾街頭送「愛心筆」：以防萬一

記者張靖榕/綜合外電報導

英國國王查爾斯三世(King Charles III)日前簽名因拿到漏水筆,受不了大聲抱怨的情景被拍到後成為話題,他17日出現在弔唁女王伊莉莎白二世的排隊人潮中,與群眾寒暄握手時,一位「幽默的好心人」送了他一支不會漏水的筆,笑說這是以防萬一。

HM King Charles laughs loud when members of the public gave him a new pen, “just in case” the others won’t work.pic.twitter.com/sSVGBq0aWs