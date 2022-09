鱷魚集體「入侵沙灘」爆超級大地震將來襲！　專家一句話打臉

記者張靖榕/綜合外電報導

巴西一處沙灘日前被拍到上面趴著數以百千計的鱷魚,「罕見的景象」經過人們的傳言變成「鱷魚入侵灘頭、超級大地震和海嘯就要發生」的謠傳,實際上這種情況並非反常,專家直接打臉,「啊這裡就是他們的家啊」。

In Brazil, an invasion of crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking..



