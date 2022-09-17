女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」　計畫躲避警追緝

▲兇嫌全姓男子在新堂站女廁砍死女站務員。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾14日晚間9時發生一起駭人聽聞的兇殺案，31歲的全姓男子潛伏在地鐵新堂站的女廁，等候進來巡邏的前同事、28歲女站務員，拿起準備好的凶器將之狠心殺害。最新調查顯示，全男在搭乘地鐵犯案前，曾前往銀行自動櫃員機，打算領出1700萬韓元的存款，作為躲避警方追緝時的資金。

根據《韓聯社》，首爾中部警察署今（17）日指出，全男在殺害女性站務員的8個小時以前，曾於14日下午1時20分至住處附近的自動櫃員機（ATM），打算提領帳戶內的1700萬韓元（約新台幣38.1萬元）現金，不過因為金額龐大，超越一次提領限度，因此最後未能提領成功。

警方研判，全男之所以在作案前8個小時提領現金，恐怕是為了籌措用來躲避警方追緝的資金，顯示此次凶殺案為預謀犯罪。

▲首爾地鐵女站務員在新堂站女廁慘遭全男殺害。（圖／達志影像／newscom）

事實上，全男被逮捕後便向警方坦承，從很久以前就開始謀劃此次犯罪。全男14日下午在龜山站潛入公司內部網路、打探死者的工作時間與確切地點後，根本不打算使用自己尚有餘額的交通卡，而是改以購買一次性車票，前往新堂站伺機行動。

警方認為，從全男預先準備好作案凶器、犯案時頭戴衛生帽等情況來看，可以推估全男曾詳細籌劃此次犯案。

據悉，全男昨（16）日面對現場大批媒體記者圍堵時，僅向死者表示一句，「對不起」。

►地鐵女站務員遭尾隨砍死 曾被前同事騷擾300次！變態韓男低頭道歉

►首爾地鐵站殺人！女站務員遭「尾隨進廁所砍死」 兇手竟是前同事

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》