媽帶5歲哥趕娃娃車！2歲童突「鬆手暴衝」　下秒遭校車撞死

▲巴西一名男童被哥哥的校車撞死。（示意圖／取自免費圖pixabay）

記者王佩翊／編譯

巴西一名母親日前帶著小兒子一起送大兒子去搭校車，誰知當他們走在人行道時，2歲的小兒子竟然突然掙脫母親的手，往馬路奔去，而下一秒就直接被哥哥的娃娃車撞上。警方表示，當時車上一共有15名學生，沒有人受傷。不過2歲男童經搶救後仍不幸身亡。

根據《太陽報》報導，死亡的男童是2歲的尼古拉斯，他的母親13日帶著他一起送要去上課的5歲哥哥搭校車，母子3人走在人行道上，正要迎接娃娃車的來臨，沒想到在車子靠近時，尼古拉斯卻突然鬆開母親的手，往馬路奔跑，當場被哥哥的校車撞上。

由於一切太過迅速，校車司機根本來不及煞車，而尼古拉斯的母親與哥哥更是目睹了整個事故過程。身受重傷的尼古拉斯隨即被送往醫院搶救，但最終仍不治身亡。

警方到場後向司機詢問了案發詳細經過，並沒收了他的駕照。不過根據報導，駕駛並沒有遭到逮捕。車禍發生當時，車上除了駕駛本人外，還有15名學童，所幸都無人受傷。

另一方面，巴西幾天前也發生一起孩童的死亡悲劇，一名5歲男童10日和朋友偷偷溜進當天關門的Avelino Pereira Complex污水處理廠玩耍，結果卻因化糞池蓋子崩塌，不慎掉入化糞池。消防部門歷經5個小時的救援，才將男童打撈上岸，但他卻已經溺斃身亡。

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