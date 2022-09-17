悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

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記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日辭世，靈柩目前於西敏廳接受瞻仰，19日將舉行國葬。全球數百名國家元首及政要受邀出席，本周末將陸續抵達倫敦，預計也將前往西敏廳憑弔。紐西蘭總理阿爾登率先抵達英國，17日也被捕捉到向靈柩行禮致意。

根據《每日郵報》，阿爾登是受邀參加國葬的人士中最早抵達英國的，17日前往西敏廳瞻仰女王，影片中可見她身穿一襲黑色洋裝，戴上黑色頭飾，神情嚴肅低頭哀悼，並在走到靈柩前時行屈膝禮表達敬意。

▲ 阿爾登步出西敏廳。（圖／達志影像）

包括阿爾登在內的500名重要人士受邀參加19日的國葬，英國王室18日也將在白金漢宮舉行貴賓招待會，由英王查爾斯三世及王后卡蜜拉親自主持。全球領導人本周末將在倫敦聚首，預計將赴西敏廳向女王表達敬意。

目前約逾30名世界領袖確定出席女王國葬，包括美國總統拜登、法國總統馬克宏、中國國家副主席王岐山、加拿大總理杜魯道及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

俄羅斯總統普丁未獲邀請，烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）則將代表丈夫澤倫斯基出席。消息人士表示，俄國受到孤立之際，歐倫娜出席女王國葬再度展現全球對烏克蘭的支持，「英國是烏克蘭最堅定盟友之一，她出席葬禮是友誼及相互尊重的象徵。」

▲ 女王靈柩蓋上王旗，放上帝國王冠、寶球及權杖。（圖／達志影像／美聯社）

還有數十名外國皇室成員預計參加國葬，包括日本德仁天皇及雅子皇后、西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）及王后萊蒂西亞（Queen Letizia）、比利時國王菲利普（King Philippe）及王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）。

女王國葬將成為現代史上最大規模世界領導人聚會，也是美國前總統川普3年多前到訪以來，白金漢宮首次舉行國是活動。王室消息人士透露，他們被告知需在切爾西皇家醫院集合，並乘巴士前往西敏寺，儀式預計19日上午11時（台灣傍晚6時）開始。

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