德仁天皇夫婦搭機赴英悼念女王　出訪4天「公務代理人」曝光！

記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇與雅子皇后為前往英國悼念女王伊莉莎白二世，17日上午搭乘專機從東京羽田機場出發，預計19日出席國葬儀式。德仁天皇夫婦20日下午才會返回日本，在此之間將由胞弟秋篠宮文仁親王代為處理公務。此行是德仁天皇繼位後首次海外出訪行程，更是夫婦兩人時隔7年再度連袂出訪。

根據《日本放送協會》報導，德仁天皇夫婦17日上午在愛子公主的送行下，搭車離開皇居，前往羽田機場，並在上午10時40分左右步入機場貴賓室。兩人隨後在秋篠宮夫婦、參議院議長尾辻秀久以及英國大使等人的陪伴下，搭上政府專機，出發前往英國。

▲德仁天皇夫婦17日搭乘政府專機前往英國。（圖／路透）

▲德仁天皇夫婦出訪英國參加女王國葬，文仁親王夫婦送行。（圖／路透）

兩人的飛機上午11時20分正式起飛，預計在英國時間17日下午抵達倫敦斯坦斯特德機場。德仁天皇夫婦將於英國時間19日上午11時前往西敏寺出席伊莉莎白二世的國葬儀式，並於當晚搭機離開英國。

▲德仁天皇出國後，將由弟弟文仁親王代為處理公務。（圖／路透）

德仁天皇夫婦預計在日本時間20日下午返國，而在天皇因海外出訪行程不在國內的4天，將由秋篠宮文仁親王成為代理人，代為處理公務，而這也是秋篠宮首度代理天皇公務。

另一方面，此行是德仁天皇繼位後，首次的海外出訪行程，女王生前曾邀請剛繼位的德仁天皇夫婦赴英，但因新冠疫情因此未能成行。而這也是德仁天皇與雅子皇后時隔7年首度聯袂出訪國外，上一次則是德仁天皇還是皇太子時，兩人共同出訪東加。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》