BA.5變弱了？全美感染占比開始下降　這株「BA.4.6」趁勢爬升

▲美國新冠疫情近日出現變化，BA.5病例占比開始下降，其他變異株占比上升。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

新冠病毒變異株Omicron發展出許多亞變種，其中免疫逃脫力強的「BA.5」自7月以來成為美國主流毒株，如今病例占比卻開始下降，而「BA.4.6」占比則向上攀升。不僅在美國，英國的「BA.4.6」新增病例占比也呈現升高趨勢，引發各界對於冬季是否可能爆發新一波疫情的擔憂。

據《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）指出，BA.5自7月以來成為主導美國新冠疫情的主流病毒株，但最近卻出現下降趨勢。美國CDC數據顯示，本周全美將近85%新增確診的病毒基因定序為BA.5，相比8月份近87%的高峰，比例略有下降。

雖然BA.5下降幅度很小，卻有一點值得關注，那就是專家們密切觀察的其他Omicron亞變種同時出現上升趨勢。例如，「BA.4.6」本周占全美感染的10%以上病例，相較於2個月前僅占3%來說，比例有所上升，同時，「BA.2.75」的新增病例占比也增至1%。報導指出，目前不清楚這些亞變種是否足以和BA.5競爭抗衡，但據世衛組織說法，BA.5在全球範圍仍占了約90%的新增感染比例。

英媒《太陽報》引述英國衛生安全局（UKHSA）稱，BA.4.6在英國也呈現增勢，本周病例占比超過9%，比起8月14日當周的3.3%增加不少，雖然英、美與其他國家都發現了BA.4.6的蹤跡，但仍然與它的前身、英國主流病毒株BA.4的大幅占比相去甚遠。

科學家們認為，BA.4.6很可能是由1人同時感染2種病毒株所產生的重組變異株，與過去的Omicron亞變種相似，但它攜帶一種被命名為R346T的棘蛋白突變，比BA.4或BA.5具有更明顯的生存優勢，BA.4.6和其他新變異的出現也令人擔憂，可能引發下一波大流行。值得慶幸的是，迄今尚無研究指出BA.4.6會導致更嚴重的症狀。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》