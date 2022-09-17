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南非新王選妃！上萬處女「上空衝王宮」秀嫩乳　跳完蘆葦舞才過關

▲▼南非蘆葦舞活動。（圖／翻攝自推特）

▲南非祖魯族19日將舉行蘆葦舞活動，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

南非祖魯族（Zulu）本週將有成千上萬的女子赤裸著上身、袒胸露乳地聚集在王宮外，持蘆葦跳舞並參加選妃儀式，而這特別的活動其實是當地具有悠久歷史，但頗具爭議的「蘆葦舞活動」。

綜合外媒報導，佔據南非近五分之一人口的祖魯族，在老國王茲維里提尼（King Goodwill Zwelithini）8月駕崩後，迎來了47歲的新王米蘇祖魯．祖魯（King Misuzulu Zulu），並將在當地17日為新王舉行選妃儀式。

自古以來，祖魯族每年9月都會舉行「蘆葦舞活動」（reed dance）為國王選妃。數以萬計的年輕處女將赤裸上身，聚集在東南部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）農戈馬鎮（Nongoma）的王宮外，邊跳著傳統舞蹈，邊將手中的蘆葦送給國王。有傳說，如果這名女孩不貞潔的話，那麼蘆葦就會斷裂。

▲▼南非蘆葦舞活動。（圖／翻攝自推特）

由於傳統習俗規定，參與蘆葦舞活動的女性，事前必須接受生殖器官檢查，因此相關活動過去一直被人權倡議者抗議「有辱人格和侵犯隱私」。不過，負責檢查少女童貞的人員認為，「我尊重那些認為我們已過時的人的想法，但如果女孩們願意，那檢查童貞有何不可？那是她們的身體，而且這是我們的文化，不必跟誰商量。」

自新冠疫情爆發後，南非就取消了不少大型活動，而今年的蘆葦舞活動是第一個人們可以聚集在一起的活動，因此當地人也特別期待。23歲的杜馬卡德（Thembalami Dumakade）告訴法新社，「我迫不及待希望這個週末快點到來，我們已經太久沒有聚會了，我真的很興奮。」

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