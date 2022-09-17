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瞻仰女王得等25小時！民眾冒10度低溫徹夜排隊　人龍綿延8公里

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，新國王查爾斯三世和3名手足16日晚間為母親守靈的同時，等待進入西敏廳瞻仰的人龍仍在增長。成千上萬民眾冒著10度低溫徹夜排隊，隊伍長達8公里，等待時間一度達到25小時，目前則約需等待24小時。

▲▼ 徹夜等待瞻仰女王的人龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 徹夜等待瞻仰女王的人龍。（圖／達志影像／美聯社）

女王目前停靈西敏廳接受瞻仰，子女查爾斯、安德魯王子、安妮長公主及愛德華王子16日晚間穿著軍裝，在民眾注視之下走向靈柩周圍，陪伴母親並低頭默哀15分鐘，完成莊嚴的守夜儀式，17日晚間（台灣18日凌晨）則將由威廉、哈利等8名女王的孫子女為祖母守靈。

▲▼ 國王查爾斯三世、安德魯王子、安妮長公主及愛德華王子16日晚間為女王守靈。（圖／路透）

▲ 女王兒女16日晚間為母親守靈。（圖／路透）

綜合《路透社》及《天空新聞》，成千上萬來自各行各業、各年齡層的民眾排隊等待瞻仰女王，排隊時間在當地17日凌晨1時15分來到最高點，英國數位文化傳媒和體育部（DCMS）線上追蹤系統顯示，隊伍已經綿延至8公里外的南華克公園（Southwark Park），最後方的民眾至少得等25小時才能進入西敏廳。

當局要求民眾勿前往排隊，待17日上午再查看即時等待時間，但16日晚間仍有源源不絕的民眾加入隊伍。由於當天凌晨氣溫已降至10度以下，當局也敦促仍在排隊的民眾注意保暖，現場可見許多人都穿著外套、高領上衣或裹上毛毯。

▲▼ 徹夜等待瞻仰女王的人龍。（圖／路透）

▲ 隊伍中的民眾裹上毛毯禦寒。（圖／路透）

DCMS直播顯示，截至當地17日上午8時30分（台灣下午3時30分），等候時間約24小時，若南華克公園塞爆，隊伍將暫時關閉。19日國葬以前，瞻仰女王的民眾預估將達到75萬人。

與此同時溫莎堡已經展開國葬預演，軍樂隊17日凌晨通過劍橋門（Cambridge Gate），還可聽見樂器聲。女王國葬將於19日在西敏寺舉行，儀式後安葬於溫莎的聖喬治教堂。

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