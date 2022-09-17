彰化某國小驚傳學童廁所甩巴掌！校方通報霸凌　家長堅稱是嬉鬧

▲彰化某國小傳學童摑巴掌。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某間國小今年3月間發生一起「肢體霸凌事件」，校方調查認定是同班同學間的嬉戲玩鬧，但因部分學生認為此事確實是霸凌，校方因此仍於6月底將此事件呈報教育處，部分家長們憂心自己小孩會被貼上標籤，希望教育處能再召集學生和家長了解實際情況。

近日網路瘋傳「一間學校學童被帶去廁所摑巴掌，卻沒有往上通報，《ETtoday新聞雲》深入追查，事發在今年3月份，校方將全案呈報縣府教育處後，部分家長向校方表達不滿，強調「霸凌」根本就是子虛烏有。

▲學童間感情超好。（圖／家長提供）

校方指出，此事捲入事件的共有5名學生，都是同班同學，初步了解是同學間的玩鬧，事後也有召集相關學生家長開會，也都希望能「淡化」，但因有學生認為是「霸凌」案件，因此校方依據校園霸凌防制準則介入處理，並向教育處通報，報告也將於近日出爐。

捲入其中的一名同學的家長今天說，她擔心自己兒子被指為霸凌者，日前她到學校開會時，校長對她說「妳兒子把人家拖到廁所呼巴掌」，但她也找了其他同學及家長問過「大家都是在玩」，完全沒有呼巴掌這回事。

這名家長強調，況且她兒子跟疑似被害學童都是好同學，從小就玩在一起，甚至中秋節大家也都一起烤肉，大家都希望此事就此落幕，也請教育處及校方，請家長和學生再開一次會，把這件事說清楚。