GG痛爆！他陰莖套金屬環「無法自拔」10小時　出動研磨機切斷

▲ 男子陰莖被卡住，醫師出動電動研磨機。（圖／翻攝自ScienceDirect）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一名男子因下體劇痛就醫，醫師竟發現他的陰莖套著一枚金屬環，追問之下才坦承是「實驗出問題」，已經被緊緊勒住10個小時，嚴重可能導致壞死，甚至截肢。醫師最後出動工具將金屬環磨斷，還得設法避免他被高溫燒傷，好不容易才讓陰莖脫困。

這起病例收錄於ScienceDirect資料庫，印尼泗水（Surabaya）Dr. Soetomo綜合學術教學醫院團隊指出，一名38歲男子因陰莖嚴重疼痛及腫脹就醫，坦承是「和朋友做實驗」時，被號稱可以讓男性更持久的金屬陰莖環卡住，已經持續10個小時。

男子向醫護人員提到，他起初可以輕易將陰莖環套上或拔下，未料後來突然卡住，開始感到疼痛，雖然可以小便，但感覺非常不適。

外科醫師最後只好用電動研磨器破壞金屬環，這是陰莖卡住狀況下最常用的方法，但切割過程中會產生熱量，因此必須持續對男子的陰莖注射生理食鹽水降溫，並在金屬環和陰莖之間放置一塊金屬板，避免燒傷或壓傷。

醫療團隊說明，陰莖環會減少靜脈血液流動，導致陰莖及睪丸腫脹，年輕男性經常以此維持勃起狀態，但卡住超過30分鐘可能造成無法復原的傷害，若演變成陰莖絞窄（Penile Strangulation）恐怕導致壞死，極少數的狀況下需要截肢。

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