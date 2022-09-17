俄軍又傳大屠殺！伊久姆亂葬崗驚見450墳塚　平民受虐後行刑式槍殺

▲烏克蘭在伊久姆發現亂葬崗，並挖出至少450具遺體，其中有99%的死者生前曾遭酷刑，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭日前收復伊久姆（Izyum）後，又在當地發現與布查（Bucha）類似的亂葬崗，疑似俄羅斯再次在撤退時展開了大屠殺。烏克蘭總統澤倫斯基透露，當地有多達450具遺體被集體掩埋，其中包括多名兒童與婦女，而且這些平民生前都曾受酷刑對待，呼籲各國增加武器供應，好讓戰爭迅速結束。

綜合外媒報導，烏克蘭表示，政府已在伊久姆的亂葬崗至少挖出450具平民遺體，他們有些死於俄軍的空襲和砲擊，但其中有99%都是生前遭受暴力對待後被折磨至死。

地方官員指出，多數死者被挖出後，都呈現雙手反綁、手臂折斷或是頸部纏有繩索的狀態，顯示他們生前曾受酷刑對待，而且其中有些還是一家3口同時被殺。澤倫斯基也透露，政府還在當地發現了17具穿著軍裝的烏軍遺體，他們雙手被綁在身後，遭人近距離開槍射死後，被草草地被丟棄在亂葬崗裡。

另外，烏軍還在哈爾科夫部分被收復的城鎮發現了10座俄羅斯打造的酷刑室。除了當地居民外，烏克蘭也在酷刑室的地下室發現被關押的外國人，其中包括7名到烏克蘭求學的斯里蘭卡學生。這些留學生在烏克蘭重奪失地後才終於獲救，並公開批評俄羅斯犯下戰爭罪，要求全球領袖將俄羅斯列為支持恐怖主義的國家。

美國和歐盟都對烏克蘭再次發現亂葬崗一事感到震驚，他們除了強烈譴責俄羅斯外，也要求俄方立即停止不人道行為，而聯合國也將派人到伊久姆視察。不過，俄羅斯卻否認在伊久姆展開大屠殺。俄羅斯一名國會議員甚至聲稱，這些死者都是被烏軍遺棄在當地的，俄羅斯只是協助他們埋葬遺體而已。