美將領示警：中國具備核三位一體能力　擴展核武速度驚人

▲美國空軍上將柯頓。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

美國戰略司令部準司令柯頓（Anthony Cotton）15日向國會表示，中國正以驚人的速度擴展核武，已真正擁有核三位一體能力，美國應深入了解中國核戰略，並重新審視當前政策以應對前所未有的核威脅。不過他也說，美國核武有助於約束俄羅斯在烏克蘭的行動，也可防止中國奪取台灣。

根據《華盛頓郵報》與美軍《星條旗報》報導，現役空軍上將柯頓15日在聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）上提到，中國自2018年起，不到四年的時間在核三位一體方面的建設取得不可思議的進展，使美國必須同時權衡來自俄羅斯與中國的核武壓力。

五角大廈當年對中國發展核武的評估是北京取得「最低限度的核威懾」，並且其重心聚焦在成為「區域霸權」。然而，中國現已擁有在陸、海、空作戰的核力量，遠超越當年的最低限度，展現出對美國及其他盟友的侵略姿態，為美國帶來歷史性的威脅和挑戰。

美國核武雖曾抵禦俄羅斯進犯烏克蘭，但卻不足以應對中國現構成的核威脅。參院軍委會主席利德（Jack Reed）表示，「我們正在進入一個新的三邊核競爭時代，必須確保美國能夠威懾兩個勢均力敵的對手，這是過去不曾遇到的。」柯頓則說，美國必須更深入了解中國核戰略，「俄羅斯和中國都明白，美國擁有強大核力量。」

柯頓也表示，美國必須認真對待中俄使用核武的威脅，特別是在涉及台灣潛在衝突這方面，「如果擁有可靠的嚇阻力，就會使他們和我們交手之前三思」。