數百支假陽具掉滿地！卡車翻覆「女主播問1句話」　讓全場好尷尬

▲美國奧克拉荷馬州卡車在高速公路上翻覆，假陽具和自慰棒掉滿地。（圖／翻攝自推特@barstoolsports，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州首府的高速公路發生拖板卡車翻覆事件，當地一家電視台的新聞轉播畫面卻意外在網路爆紅，女主播詢問記者散落滿地的貨物為何，只見空拍鏡頭不斷拉近，才發現掉在路上的是大量「粉紅色假陽具」和潤滑液，轉播現場瞬間超尷尬。網友看了也忍不住雙關語連發，大開黃腔。

A tractor trailer full of dildos and lube flipped and spilled all over a highway in Oklahoma @OutandAboutpod pic.twitter.com/jm75SsXjTI — Barstool Sports (@barstoolsports) September 15, 2022

根據《每日星報》等報導，奧克拉荷馬市（Oklahoma City）的40號州際高速公路14日發生交通事故，一輛大型拖板卡車與另一輛卡車追撞後傾斜翻覆，導致大量紙箱貨物散落在馬路上，交通出現回堵。當地KWTV電視台頻道「News 9」事發後派遣直升機升空拍攝，並轉播空拍畫面，只是當時誰也不知道事故車運送的是數十箱潤滑液、性玩具。

新聞畫面被PO上推特後迴響熱烈，影片中在直升機上的記者加德納（Jim Gardner）一本正經地表示，這輛半掛拖車翻覆「弄掉了承載物」（lost its load），接著女主播追問「路上掉得滿地的是什麼」，加德納將空拍鏡頭拉近一看，發現白色盒子上印的是粉紅色的假陽具，旁邊還有許多自慰棒和瓶裝潤滑液等情趣用品，他只好尷尬回答，「不論是什麼，都需要耗費一些時間才能清除。」

這段推特影片已經突破560次觀看數，有網友留言說，「我一點開聽到lost its load就笑了，他很懂。」因為load在英文俚語中暗指精液，原句則被網友引伸為射精，再配上滿地性玩具的畫面讓影片被瘋傳，還被轉發至Reddit論壇，許多國外網友也忍不住在留言區用雙關語大開黃腔，「道路被塞滿」、「目的地是地方媽媽的家」、「這就是我包裹延遲送貨的原因」。

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