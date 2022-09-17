哈利梅根被擺一道！收王室邀請臨時變卦　險些「不請自來」丟了臉

▲哈利與梅根又被爆料，其實兩人並未獲邀參加18日的外賓招待會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬儀式前一天，英國王室將在白金漢宮舉行招待會，英王查爾斯三世（King Charles III）接見世界各國元首。英媒報導，卸下王室職務的哈利與梅根先前獲邀參加招待會，但王室方面卻表示僅邀請在職的王室成員參加，恐讓哈利夫婦面臨「不請自來」的窘境。

根據《PageSix》報導，世界各國領導人、外國王室君主與成員周末將前往倫敦，弔唁已故的伊莉莎白女王，並於國葬儀式前一天的18日出席在白金漢宮舉行的招待會。據報導，這場招待會將由英王查爾斯三世、王后卡蜜拉主持，包含美國總統拜登、法國總統馬克宏都確認會出席，但身為查爾斯次子的哈利王子與妻子梅根能否出席，卻得打上個大問號。

英國《每日電訊報》指出，哈利夫婦日前已收到國葬前招待會的邀請，如今又突然被告知只有「在職的」王室成員才能出席，顯示兩人似乎沒有被邀請參加。報導指出，目前不知道為何哈利和梅根會「意外獲邀」，但王室助理仍堅稱他們將不會出席招待會。消息人士爆料，哈利夫婦似乎對這種令人混淆的情況「感到困惑」。

▲英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日運抵西敏廳，王室多名成員一路陪伴。哈利與梅根離場時手牽著手。（圖／路透）

報導補充，哈利與梅根返回英國奔喪期間仍爭議不斷，夫妻倆14日和王室成員一起伴隨女王移靈至西敏廳時，當眾牽手的行為引發部分聲浪批評他們「違反禮節」，梅根頂著超濃煙燻妝守靈、在哀悼時露出一抹微笑頻頻惹來罵名。

Wait. Hold up. I seriously just learned this today thanks to that racist lady getting owned for not knowing how faces work.



Meghan Markle is 41 and a year *older* than Kate? I would’ve sworn on a Bible they’re 10 years apart. Two Bibles just looking at this pic. pic.twitter.com/I3xhZheeX3 — Mike Redmond (@theredmond) September 14, 2022

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