　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

暴雨狂襲義大利致10死！8歲童救援途中被沖走　市長：根本像海嘯

▲▼義大利連日遭暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已造成至少10死4失蹤。（圖／路透）

▲義大利連日遭暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已造成至少10死4失蹤，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利中部和北部自當地15日以來，就一直受到暴雨侵襲，導致河流氾濫，洪水淹沒房屋和道路，並造成至少10人死亡、4人失蹤。地方官員形容，當地的洪水情況堪比海嘯，而義大利總理德拉吉（Mario Draghi）也在視察災區時宣布，將撥出500萬歐元（約新台幣1.5億元）協助災區重建。

綜合外媒報導，義大利惡劣的天氣已嚴重破壞中部沿海城市安科納（Ancona）及周邊村莊，豪雨在短短數小時內就降下了超過400毫米的雨量，相當於平時半年的降雨量。連日的大雨已淹沒街道和房屋，路邊還有不少車輛也被洪水沖走，導致災民們不得不爬上屋頂或樹上等待救援。

 ▲▼義大利連日遭暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已造成至少10死4失蹤。（圖／路透）

消防當局目前已派出救生船前往災區解救被困在洪水中的災民，但當地民防部門指出，他們在救援一對受困車內的母子時，因為水流太急，導致8歲的孩子在救援途中不幸被洪水沖走，目前下落不明。官方報告指出，這場洪災已造成至少10人死亡，另有4人失蹤。

▲▼義大利連日遭暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已造成至少10死4失蹤。（圖／路透）

中部馬爾凱地區（Marche）的老婦皮亞奈里（Adriana Pianelli）悲痛表示，她在災難中失去了丈夫和兒子，「我們當時正準備開車離家逃命，我的兒子當時原本已經出了地下停車場，但他見到父親在路上滑倒，於是又回頭去扶他，沒想到洪水卻突然湧至，我只能眼睜睜地看著他們被泥水沖走。」

▲▼義大利連日遭暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已造成至少10死4失蹤。（圖／路透）

芭芭拉市市長帕斯誇里尼（Riccardo Pasqualini）在小鎮被摧毀後指出，「這已經不是水彈（water bomb）這麼簡單，這情況根本就像是海嘯。」義大利總理德拉吉在當地16日前往災區視察，同時宣布撥出500萬歐元，以協助災民修建臨時房屋及災後重建。

▲▼義大利連日遭暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已造成至少10死4失蹤。（圖／路透）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
快訊／今20架次共機擾台　首度偵獲「彩虹4」中共無人機
直擊外送員「5秒鐘收5張罰單」　他特別檢舉這項：等繳5400
30幾歲就腎衰竭！她怨「一曬太陽就蛋白尿」　醫檢查：治不好了
女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」躲警追緝
鄰居房子被法拍色誘「％％肉償」　他暈船狂借錢：想吃魚
黎巴嫩經濟崩潰！他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」
iPhone14「首摔來了」！螢幕裂開維修價格超心痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《毒梟聖徒》真實人物現況曝！「毒王」南韓監獄服刑　確認已死亡

全城警戒！倫敦為國葬祭最強維安　出動SAS精銳「規模超越奧運」

俄羅斯戰場受挫　拜登連三聲警告普丁「不要使用戰術核武」

他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」　黎巴嫩貨幣狂貶95%！領錢淪搶匪

女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」　計畫躲避警追緝

小學生差點誤食「漂白水咖哩」！24歲女老師不爽學校安排偷加料

悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

南非新王選妃！上萬處女「上空衝王宮」秀嫩乳　跳完蘆葦舞才過關

媽帶5歲哥趕娃娃車！2歲童突「鬆手暴衝」　下秒遭校車撞死

馬斯克初戀女友拍賣熱戀小物　500萬入袋！自爆全為了「他」

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

烤雞太香...歐告瘋狂護食　爸手一碰秒亮牙：不准吃

《毒梟聖徒》真實人物現況曝！「毒王」南韓監獄服刑　確認已死亡

全城警戒！倫敦為國葬祭最強維安　出動SAS精銳「規模超越奧運」

俄羅斯戰場受挫　拜登連三聲警告普丁「不要使用戰術核武」

他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」　黎巴嫩貨幣狂貶95%！領錢淪搶匪

女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」　計畫躲避警追緝

小學生差點誤食「漂白水咖哩」！24歲女老師不爽學校安排偷加料

悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

南非新王選妃！上萬處女「上空衝王宮」秀嫩乳　跳完蘆葦舞才過關

媽帶5歲哥趕娃娃車！2歲童突「鬆手暴衝」　下秒遭校車撞死

馬斯克初戀女友拍賣熱戀小物　500萬入袋！自爆全為了「他」

李泳知苦惱「男生不愛大嗓門」　克里斯多福回應融化韓網：有罪！

大陸救樓市瘋推「團購買房」　浙江諸暨一次買5套最多95折　

快訊／今20架次共機擾台　國軍首度偵獲「彩虹4」中共無人機

劉德華罕談夫妻互動　認在家不敢做1件事：老婆會罵

味全新洋投霸曼抵台　5洋將正式到齊

《淚王子》張孝全、關穎合體　導演楊凡讚：13年不變！

《毒梟聖徒》真實人物現況曝！「毒王」南韓監獄服刑　確認已死亡

看到張泰山慌了　二伯忘記蔡仲南投球動作

這3檔金融股「股價太委屈」　專家揭地板價等撿便宜！

「1超強飲料」降蛀牙、骨折機率！醫激推4好處：睡前拿來漱口

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

美國防部：台灣事務納入中國辦公室職權範圍

梅根鞋底出現「神祕符號」　專家揭真相

貝克漢排隊13小時見女王靈柩！擠人龍被認出

假陽具掉滿地！卡車翻覆女主播問1句太尷尬

英女王靈柩慘遭動手！怪男衝上前想扯王旗

查爾斯「雙手紅腫」　恐與這動作有關

「先知」預言2023年恐爆世界大戰　5件事撼全球

南非王選妃！上萬處女上空衝王宮秀嫩乳

小蛇藏耳朵內「張嘴扭動」！醫師狂夾失敗

女王8孫子女將守夜15分鐘　隊形曝光

哈利梅根被擺一道　險些「不請自來」丟了臉

更多熱門

相關新聞

SMEG義大利精品廚具輕鬆換

SMEG義大利精品廚具輕鬆換

每天的生活模式都差不多，難免會想來點新鮮感，尤其是家庭的中心「廚房」，就算沒有大動土換裝潢，用餐時刻營造儀式感！關注居家生活質感的家樂福，想讓對生活有憧憬的消費者有更好的新選擇，推出設計美學著稱的義大利精品品牌SMEG換購商品，買菜採買的同時就能集點，為自己的廚房添進厲害新幫手！

原民飲食走向國際　花蓮受邀義大利慢食年會

原民飲食走向國際　花蓮受邀義大利慢食年會

巴基斯坦空前大洪水 近1500人死

巴基斯坦空前大洪水 近1500人死

Pagani下一代超跑比風神多40匹

Pagani下一代超跑比風神多40匹

邱鑫再見安打　U18首戰勝義大利

邱鑫再見安打　U18首戰勝義大利

關鍵字：

義大利水災Mario Draghi

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面