暴雨狂襲義大利致10死！8歲童救援途中被沖走　市長：根本像海嘯

▲義大利連日遭暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已造成至少10死4失蹤，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利中部和北部自當地15日以來，就一直受到暴雨侵襲，導致河流氾濫，洪水淹沒房屋和道路，並造成至少10人死亡、4人失蹤。地方官員形容，當地的洪水情況堪比海嘯，而義大利總理德拉吉（Mario Draghi）也在視察災區時宣布，將撥出500萬歐元（約新台幣1.5億元）協助災區重建。

JUST IN Dozens of vehicles swept away by flood waters in Cantiano in Italy’s Marche region pic.twitter.com/H8liChcNUD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 15, 2022

綜合外媒報導，義大利惡劣的天氣已嚴重破壞中部沿海城市安科納（Ancona）及周邊村莊，豪雨在短短數小時內就降下了超過400毫米的雨量，相當於平時半年的降雨量。連日的大雨已淹沒街道和房屋，路邊還有不少車輛也被洪水沖走，導致災民們不得不爬上屋頂或樹上等待救援。

消防當局目前已派出救生船前往災區解救被困在洪水中的災民，但當地民防部門指出，他們在救援一對受困車內的母子時，因為水流太急，導致8歲的孩子在救援途中不幸被洪水沖走，目前下落不明。官方報告指出，這場洪災已造成至少10人死亡，另有4人失蹤。

中部馬爾凱地區（Marche）的老婦皮亞奈里（Adriana Pianelli）悲痛表示，她在災難中失去了丈夫和兒子，「我們當時正準備開車離家逃命，我的兒子當時原本已經出了地下停車場，但他見到父親在路上滑倒，於是又回頭去扶他，沒想到洪水卻突然湧至，我只能眼睜睜地看著他們被泥水沖走。」

芭芭拉市市長帕斯誇里尼（Riccardo Pasqualini）在小鎮被摧毀後指出，「這已經不是水彈（water bomb）這麼簡單，這情況根本就像是海嘯。」義大利總理德拉吉在當地16日前往災區視察，同時宣布撥出500萬歐元，以協助災民修建臨時房屋及災後重建。