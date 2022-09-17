梅根鞋底出現「神祕符號」！　專家揭真相：與這人有關

▲哈利王子夫人梅根向女王靈柩行屈膝禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日運至西敏廳，在儀式結束離場時，哈利王子夫人梅根不但行了深深的屈膝禮，高跟鞋底的符號也引發議論，還有人猜測，這是她個人對女王的致敬。不過時尚專家如今給出正確答案，原來那雙鞋出自時裝設計師保羅安德魯（Paul Andrew）之手，而網友口中的神祕符號正是設計師名字字母P及A所設計成的圖樣。

▼梅根向女王靈柩行深深的屈膝禮。（圖／路透）

每日星報報導，梅根14日當天穿上全黑服裝現身，包括一雙黑色的高跟鞋，正當她向女王靈柩行屈膝禮時，有王室粉絲發現，她的高跟鞋底有個符號，似乎是由3條直線與1個曲線組成，且全都重疊在一起。有人猜測，這可能是她個人對女王的致敬，或只是單純在高跟鞋加上裝飾。

對此，時尚專家表示，梅根當天穿的那雙鞋出自時裝設計師保羅安德魯（Paul Andrew）之手，而神祕符號為字母P與A，設計靈感來源為設計師的名字。在梅根與哈利退出英國王室之前，她出席愛爾蘭王室活動時也穿過這種款式。

另外，梅根當天佩戴的是一對珍珠鑽石耳環，是女王送給她的禮物。

▼哈利與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▼哈利與梅根離場時手牽著手。（圖／路透）

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