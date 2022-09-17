帥房仲「到處一夜情」娶10妻　晚年失智乾扁...家人全跑光

▲帥房仲到處留情娶妻，最後卻晚景淒涼錢也都沒了。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

花心帥哥比比皆是，但泰國就有一名年輕曾是當地帥房仲，更靠著房地產致富的男子，他到處留情甚至在泰國全國娶了10位太太，不過如今晚年卻妻兒全跑光，只剩大女兒在身邊照顧，而他也成為多病的失智老人，晚景淒涼也讓大女兒投訴媒體求救。

▲普瓦納特晚景淒涼，只剩大女兒在旁照顧。（圖／翻攝自推特）

泰國素林府的普瓦納特（Phuwanat Rattanawichit）的大女兒向泰國媒體投訴，透露爸爸過去曾是一名房仲，因手段高明很快就在房地產界致富，長相帥氣的他也周旋在許多女人之間，除了到處一夜情外，甚至在全國各地娶了10個太太，正當他要退休回鄉時，卻在浴室跌倒發生嚴重事故，突然生病的狀況也讓不少親友紛紛離他而去，也因為輕微失智的關係，他的財產也漸漸消失。

最後只剩第一任妻子生的大女兒來照顧他，剛開始他還能做一些簡單的工作，但最後他身體越來越差，經濟狀況不好的大女兒除了要照顧爸爸外，還要照顧自己的家庭，讓她分身乏術，因此她也向媒體投訴，希望能找尋父親其他的小孩，一起盡孝道來照顧爸爸。

▲如今他們想找尋其他小孩，一起來照顧生病的他。（圖／翻攝自推特）

曾經是帥哥房仲的普瓦納特如今79歲晚景淒涼，他本人也告訴記者，記憶中已有4個太太過世，而娶的妻子大部分都育有小孩，也希望可以重新見到他們。

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