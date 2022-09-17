英女王靈柩慘遭動手！怪男衝上前企圖扯王旗　7歲女童被推傷

記者羅翊宬／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的靈柩14日從白金漢宮移靈至倫敦西敏廳（Westminster Hall）供民眾致哀，然而就在英王查爾斯三世與他3位弟妹為女王守靈時，一名男子卻於16日晚間突然衝上靈柩，不僅試圖掀開英國皇室王旗，推擠過程中還導致7歲女童受傷，一名女性哀悼者驚慌失措大聲尖叫。

根據《紐約郵報》、《每日郵報》，女王靈柩停放在倫敦西敏廳，近2天來已有成千上萬的民眾前來致哀，儘管排隊等候的時間長達24個小時，也在所不惜，不過當地時間16日晚間10時倫敦西敏廳發生一起驚人事故，某名男子竟然擠過重重人龍，衝上女王的靈柩前，試圖將王旗扯下，還疑似將手放在靈柩上。經比對事發前後影像，王旗的確有被移動過的痕跡。

▲人們參加守夜儀式，向女王的靈柩致哀，卻傳出一名男子衝上前扯下靈柩上的旗幟。（圖／路透）

一名女士見狀當場嚇得驚聲尖叫，數十名民眾則被迫目睹如此光景。

▼該名男子當場遭到警方逮捕。



其中一名民眾霍蘭德（Tracey Holland）描述昨晚的事件，「那個男人決定將我7歲的姪女推到一邊，他跑到靈柩前舉起旗子，我不知道他到底要做什麼。這太可怕、太不尊重人了，可憐我7歲的姪女，這是她對女王永遠的記憶......」

倫敦警察廳昨晚證實，一名男子因涉嫌擾亂公共秩序而被逮捕拘留。

報導指出，自從14日女王移靈至倫敦西敏廳以來，《BBC》都會每天24小時針對前往西敏廳瞻仰女王的民眾進行現場直播，不過16日晚間10時左右，延遲約30秒的攝影鏡頭迅速切掉靈柩的畫面，在15分鐘裡鏡頭拍攝的是西敏廳的外頭，這顯示靈柩上的旗幟似乎已經被移動。

一名民眾向《太陽報》回憶，「事情發生得太快太突然，有人走到靈柩前抓住王旗，把它拉了起來。一些民眾因此歇斯底里哭泣、顫抖。」

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