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吉爾吉斯與塔吉克爆邊境衝突！互控破壞停火協議　交火畫面曝光

▲▼吉爾吉斯邊防衛隊發布畫面，邊境正在發生衝突。（圖／路透）

▲吉爾吉斯邊防衛隊發布畫面，邊境發生衝突。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

中亞吉爾吉斯（Kyrgyzstan）與鄰國塔吉克（Tajikistan）16日爆發邊境衝突，兩國總統互控對方違反才剛達成的停火協議，再次以重型槍枝及武器砲轟邊陲城鎮，停戰僅維持數小時。數十位公民在這場衝突中喪生，目前許多居民已從邊境地區撤離。

據俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）16日在烏茲別克舉行的邊境地區安全高峰會進行會晤，雙方皆同意從數天激烈的交戰中停火並撤軍，豈料才過數小時，衝突再次爆發。

吉爾吉斯衛生部表示，有24名公民在衝突中喪生，87人受傷，傷者中有5名兒童，已被送往吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）進行治療。

吉爾吉斯邊境部門（the Kyrgyz border service）指稱，塔吉克使用多管火箭砲、坦克和裝甲車攻擊吉爾吉斯。塔吉克則譴責吉爾吉斯軍隊用迫擊砲密集轟炸塔吉克邊境村莊。紅新月會（Red Crescent）地區分會表示，已將1.9萬人從動盪的邊境地區疏散。

目前還不清楚這場交戰爆發的原因為何。自蘇聯瓦解以來，兩國在邊界問題上一直存在分歧，970公里的邊界線有近一半還未劃定。俄羅斯曾提出進行調解，幫助緩和情勢，「我們呼籲雙方採取緊急和全面的措施，僵局是訴諸政治外交渠道，停止任何使情勢惡化的企圖，包括第三方的挑釁行為。」

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