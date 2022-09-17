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從首個商業航班到新冠大流行！　女王上任70年經歷這22件大事

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於9月8日過世，享耆壽96歲，是英國最長壽的君王，而她作為女王超過70年，也是英國史上在位時間最長的君主，在這段期間內見證了人類歷史的發展，美國廣播公司則依序整理出70年來的22件大事。

1952年5月2日》世界首發商業航班

英國國營的英國海外飛機公司 （British Overseas Aircraft Corporation） 將乘客從倫敦送至約翰尼斯堡後，成為世界上第一個商業航空班機，開啟新的旅行時代。

1955年4月12日》小兒麻痺疫苗被宣布安全有效

沙克 （Jonas Salk） 發明的小兒麻痺疫苗被宣佈是安全有效的，為上世紀最重大的生醫發展之一。

1957年10月4日》第一顆人造衛星發射

蘇聯發射第一顆人造衛星，代表太空時代的開端。

▲▼2010年溫網，費德勒、小威廉絲、喬帥等人進見英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲2010年溫網，費德勒、小威廉絲、喬帥等人進見英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

1960年5月9日》美國批准避孕藥

美國食品藥物管理局批准全球第一個商業生產的口服避孕藥Enovid-10，讓生育有更大的自由。

1966年5月16日》中國文化大革命開始

時任中共領導人毛澤東發動文化大革命，持續到1976年他去世時，並影響國家數十年。

1968年4月4日》美國民權領袖金恩博士遇刺

金恩在田納西州孟菲斯的摩鐵中遭槍殺，成為美國民權運動中的關鍵時刻。

1969年7月20日》人類首度登陸月球

美國阿波羅11號太空人阿姆斯特朗和艾德林成功登月，是首批登上月球的人類。

▲▼英國女王伊莉莎白二世、查爾斯國王與威廉王子一家。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世、查爾斯國王與威廉王子一家。（圖／達志影像／美聯社）

1975 年 1 月》微型電腦Altair 8800發行

Altair 8800是全球第一台商業成功的個人電腦，當時比爾蓋茲和友人保羅艾倫一起設計Altair BASIC編輯器，成為MS-DOS作業系統的基礎。

1975年4月30日》越戰結束

西貢陷近20年衝突的越戰結束。

1979年5月4日》柴契爾夫人出任英國首相

柴契爾夫人是英國第一個女首相，也是20世紀在位時間最長的英國首相。

1980年5月8日》根除天花

世界衛生大會宣布全球根除天花，是國際公共衛生方面最大的成就之一。

▲▼英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

1981年6月5日》首度報告愛滋病案例

美國疾病防治中心《發病率和死亡率周報》首度報告5起特殊病例情況，後來將該病命名為愛滋病。

1986年4月26日》車諾比核災

烏克蘭的車諾比核電廠發生全球最嚴重的核災。

1989年11月9日》柏林圍牆倒塌

蘇聯集團自此逐漸瓦解，隨後1991年冷戰結束。

1994年4月27日》種族隔離被廢除

南非種族隔離制度在40多年後結束，在南非首次允許所有種族公民參加的選舉中，曼德拉當選總統。

1998年4月10日》北愛爾蘭「問題」結束

在簽署和平協議後，結束30年來的北愛衝突。

2001年9月11日》911恐怖攻擊

基地組織對美國發動有史以來最致命的恐怖攻擊，造成2977人死亡，且導致美國的反恐戰爭。

▲▼英國女王逝世後，澳洲雪梨歌劇院9日在具代表性的帆船型建築上點燈、投影女王遺像，以示悼念。（圖／路透）

▲英國女王逝世後，澳洲雪梨歌劇院9日在具代表性的帆船型建築上點燈、投影女王遺像，以示悼念。（圖／路透）

2007-2009年》全球金融危機

美國房地產泡沫的破滅，導致自大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，以及隨之而來的全球金融危機。

2009年1月3日》比特幣發行

比特幣成為史上第一個加密貨幣，也是至今最受歡迎的數位貨幣之一。

2010年12月17日》阿拉伯之春開始

阿拉伯之春是整個中東地區的一系列反政府示威活動，從突尼西亞的抗議活動開始向周邊擴散，持續10多年。

2016年6月23日》英國脫歐公投

英國民眾投票決定在2020年正式退出歐盟。

2020年3月11日》COVID-19疫情被宣告為「全球大流行」

世界衛生組織宣布COVID-19疫情進入全球大流行，已接獲全球640萬人死亡病例。

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