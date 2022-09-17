貝克漢擠人龍排隊13小時　見女王靈柩哭了！一舉暖眾人

@skynews David Beckham enters Westminster Hall in tears and pays his respects to Queen Elizabeth II - 13 hours after joining the queue original sound - Sky News

記者崔子柔／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日逝世，她的靈柩在當地13日透過飛機送回倫敦西敏廳（Westminster Hall），近日開放給一般民眾瞻仰，人龍擠滿現場，英國足壇巨星貝克漢（David Beckham）也在隊伍中排了13小時。

根據《Insider》、《MyLondon》報導，貝克漢並無使用特權，低調戴著帽子、身穿西裝，獨自在隊伍中默默等候，雖然排在他前後的民眾有認出他，但並沒有多作張揚，對他相當尊重，貝克漢也買了甜甜圈分送給他們。

▲▼貝克漢被認出後引起騷動，由警方護送出場。（圖／路透）



貝克漢最後仍被媒體和球迷們認出，人潮瞬間蜂擁而上，弔唁隊伍甚至因此一度斷開，貝克漢提到，他16日凌晨2點15分左右開始排隊，「以為半夜人會比較少，結果大錯特錯」，過了13小時才進入西敏廳。

貝克漢指出，他代表全家人來現場向女王致意，妻子維多利亞、4名子女都沒有一同前往。從外媒拍到的畫面可見，貝克漢面容憔悴，望著靈柩忍不住紅了眼眶落淚，低頭用手抹去臉上的淚水。

▲貝克漢面露不捨。（圖／翻攝自skynews抖音）



貝克漢在女王逝世的消息公開時，就發文寫下：「我對女王陛下的逝世感到非常難過，在白金禧慶典上，我們看到滿溢而出的愛和尊重，都是因為她這一生的奉獻。」還表示：「她用她的領導力激勵了我們，當艱難時她安慰我們，直到最後的日子，她都用尊嚴和優雅為國家服務。今年她已經知道我們有多愛她，我的思慮和祈禱與王室同在。」字裡行間充滿對女王的敬重與不捨。

▼貝克漢與英國女王伊莉莎白二世握手。（圖／CFP）

