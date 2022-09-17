美國希望2035實現大規模「浮動海上風電計劃」　與歐洲亞洲競爭

▲美國希望2035實現大規模「浮動海上風電計劃」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國白宮15日表示，其目標是到 2035 年實現 15 百萬瓩（gigawatts）的浮動海上風電裝機容量，希望在新興能源領域上，能夠與歐洲和亞洲競爭。「浮動式海上風力渦輪機」（Floating offshore wind turbines）不同於底部根植在海床上的「固定式海上風力渦輪機」（Bottom-fixed offshore wind turbines），可以安裝在更深的水域中。

根據CNBC報導，美國內政部聲明指出，拜登政府正在採取協調行動，開發新的浮動海上風電平台，這是一種新興的清潔能源技術，將幫助美國在海上風電領域處於領先。

聲明指出，15 百萬瓩的目標將為超過 500 萬戶家庭提供足夠的清潔能源，除了達到15 百萬瓩的目標之外，還要再2035 年將浮動技術的成本降低 70% 以上，達到每兆瓦時（per megawatt-hour） 45 美元。

浮動海上風電技術規模化，將為加利福尼亞和奧勒岡州沿海、緬因灣及其他地區的海上風電帶來新的機遇。

在概述其計劃的情況說明書中，美國能源部表示，美國大約三分之二的海上風電潛力地點，存在水域太深，無法將風機底座固定在海底的狀況。

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