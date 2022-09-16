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女醫爆乳大解放　驚傳近期「性感過度」！官員拳頭硬到逮捕她

女醫脫衣爆乳大解放　驚傳近期「過度淫蕩」！官員拳頭硬到逮捕她

▲女醫脫衣爆乳大解放，驚傳近期「過度淫蕩」，官員拳頭硬到逮捕她。（翻自推特+臉書）

圖文／鏡週刊

緬甸最性感的女醫南美善（Nang Mwe San），自2017年開始轉當模特兒，由於經常發布超級性感的爆乳片，她在2019年被吊銷醫師執照，現在就傳出有政府官員看到她「拳頭硬到不行」，並指她違法，近日遭到逮捕。

現年32歲的南美善，從正統的醫學院畢業，畢業後正式擔任醫生4年，但在2017年轉身投入模特兒事業，更不時發布幾近全裸的性感影像，引發社會大眾關注，更引起緬甸醫藥理事會的不滿，認為她「違背緬甸善良風俗」，並在2019年吊銷她的醫師執照。之後的南美善，完全專心從事模特兒工作，她的社交網站上，不時「發送福利」張貼超級性感的影像。

女醫脫衣爆乳大解放　驚傳近期「過度淫蕩」！官員拳頭硬到逮捕她

▲南美善自2017年投身模特兒事業。（翻自推特+臉書）

 
南美善在2019年因被指違反善良風俗，而遭吊銷醫師執照。（翻自推特+臉書）

▲南美善在2019年因被指違反善良風俗，而遭吊銷醫師執照。（翻自推特+臉書）

不過據《緬甸中文網》報導，傳出南美善在今年8月遭到逮捕，罪名是違反《電子通訊法》。南美善被指控，從2020年9月起，透過中間人介紹，開始在國外情色平台發布淫照，且有牟利行為。2021年1月，南美善又再度於平台上發布情色影像並賺錢。

目前緬甸警方已對此立案調查，並以違反《電子通訊法》逮捕南美善，據悉除了南美善，還有另外一名女模也被逮捕。報導指出，違反《電子通訊法》可處7-15年徒刑。

女醫脫衣爆乳大解放　驚傳近期「過度淫蕩」！官員拳頭硬到逮捕她

▲南美善和另外一名女模，在近日被控違反《電子通訊法》被捕。（翻自《網易》） 



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