王歧山將參加女王葬禮　英國議長拒絕「中國代表團」入場瞻仰遺容

▲英國下議院議長傳出，拒絕讓中國代表團入場瞻仰遺容。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

中國將由國家副主席王岐山率領代表團，參加英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的國葬，不過英國下議院議長，已經拒絕了中國代表團進入西敏廳（Westminster Hall）瞻仰遺容的請求，以此抗議中國對於人權的壓迫，預料這將會造成兩國新的外交裂痕。

根據美國媒體POLITICO報導，一位熟悉此事的議會高級官員透露，英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）他已拒絕中國代表團進入西敏廳的安排。不過POLITICO求證霍伊爾辦公室，則得到「不對安全問題發表評論」的回應。

▲中國國家副主席王岐山將率團參加英國女王的國葬。（圖／路透）



西敏廳是國會大廈「西敏宮」（Palace of Westminster）的一部分，所以上下議院的議長對這裡擁有主導的權力，去年北京對批評新疆人權問題的英國政治人物實施制裁，下議院議長就禁止中國大使鄭澤光進入議會，當這些制裁仍然存在的時，這項禁令也仍然有效。

由於各國政要邀請是由英國政府外交部負責，對此POLITICO指出，這透露了英國議會和英國政府之間的明顯分歧，前者再次對北京採取強硬立場。

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